Le previsioni meteo fino al 18 giugno

Meteo, le previsioni a lungo termine aggiornate dall’Aeronautica Militare. Trattasi di previsioni mensili fino al 18 giugno 2023. Quante volte ci chiediamo fino a quanti giorni una previsione del tempo è affidabile? La risposta non è così semplice. È importante capire che le previsioni meteorologiche sono soggette a un certo margine di errore, il quale può essere attribuito a diversi fattori.

Le motivazioni in merito sono molteplici ed in particolare perchè l’atmosfera è un fluido, vi sono fenomeni complessi di natura atmosfera ed anche perchè gli errori strumentali sono sempre presenti

Atmosfera

L’atmosfera è un fluido che obbedisce alle leggi della fluidodinamica, le quali possono essere rappresentate matematicamente tramite equazioni differenziali alle derivate parziali.

Tuttavia, quando traduciamo tali equazioni in codice per i computer, dobbiamo introdurre approssimazioni numeriche utilizzando metodi a differenze finite. Questo introduce inevitabilmente errori nel modello, poiché le equazioni vengono risolte solo in “intervalli” discreti anziché in modo “continuo”, come sarebbe ideale.

Complessità dei fenomeni atmosferici

Alcuni fenomeni atmosferici non possono essere descritti con precisione tramite formule o leggi ben definite. Sono necessarie approssimazioni a causa di difficoltà matematiche o di una conoscenza limitata dei processi e delle interazioni tra l’atmosfera, la superficie terrestre e gli oceani.

Errori strumentali

Le misurazioni effettuate dagli strumenti meteorologici possono presentare errori. Le simulazioni al computer dipendono dalle cosiddette condizioni iniziali, cioè da uno stato noto dell’atmosfera per prevederne lo stato futuro.

Tuttavia, anche se esistono sofisticate tecniche di acquisizione dati (come l’assimilazione), queste misurazioni sono approssimative a causa degli errori di misura e non coprono ogni punto dell’atmosfera in modo continuo.

Meteo, ecco le previsioni dal 22 – 28 Maggio 2023

Durante la prima settimana, osserviamo un aumento della pressione al Nord, mentre al Centro-Sud persiste una configurazione ciclonica che porta a condizioni instabili. Le precipitazioni saranno superiori alla media climatologica nelle regioni meridionali, così come in Sardegna, nella bassa Toscana, nel Lazio e sui rilievi abruzzesi. Al contrario, al settentrione le precipitazioni torneranno nei range tipici. Le temperature saranno al di sotto della media al Centro-Sud, mentre saranno in linea con il periodo al Nord.

Meteo, tendenza dal 29 Maggio al 4 Giugno 2023

La situazione probabilmente rimarrà sostanzialmente invariata rispetto alla settimana precedente.

Di conseguenza, i livelli di precipitazione non mostreranno anomalie significative al Nord, mentre rimarranno al di sopra delle medie al Sud, così come in Sardegna e nell’entroterra del Centro. Le temperature aumenteranno al Nord, mentre saranno generalmente nella norma nelle regioni centrali e ancora al di sotto dei valori tipici al Sud.

Tendenza 5 – 11 Giugno 2023

Ancora una moderata configurazione ciclonica nelle regioni centromeridionali, sebbene con un segnale meno marcato rispetto alla settimana precedente. Al Nord, le precipitazioni saranno simili alle medie stagionali nel Triveneto e lungo le coste romagnole, mentre supereranno la media nel resto del settentrione e soprattutto al Centro-Sud. Di conseguenza, ci saranno temperature più basse del normale al Sud e in Sardegna, e leggermente inferiori nella parte centrale dell’Appennino. Le temperature saranno nella media senza anomalie significative nel resto del Centro e al Nord.

Evoluzione meteo 12 – 18 Giugno 2023

Nella quarta settimana, il modello climatologico conferma una tendenza a una progressiva attenuazione dell’anomalia negativa sul Mediterraneo e quindi su gran parte del nostro paese, sebbene l’instabilità persista. In questo contesto, le precipitazioni potranno rimanere al di sopra delle medie attese su tutto il territorio, con una maggiore probabilità nelle regioni centrali. Il trend di temperature inferiori alla media climatologica continuerà nelle regioni centromeridionali, mentre saranno in linea con il periodo al Nord.

Estate 2023

Una situazione che, quindi, ad oggi appare ben lontana dalle grandi ondate di calore che nel corso degli ultimi anni interessavano la penisola Italiana ma buona parte dell’Europa già dai primi giorni di Maggio. Una configurazione, in linea con quella del periodo che non vede affatto la presenza dell’anticiclone nord-africano ma quello delle Azzorre