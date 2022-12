Vittoria amara per l’Uruguay che esce dal mondiale

Non basta la doppietta di uno straordinario De Arrascaeta all’Uruguay per superare il turno, i Charrua superano il Ghana per 2-0 ma a conquistarsi la qualificazione è la Corea del Sud che ha subito meno gol rispetto alla nazionale di Diego Alonso.

Finisce in lacrime l’ultimo mondiale di Luis Suarez, dopo Belgio e Germania un’altra grande nazionale saluta il campionato del mondo in netto anticipo rispetto ai pronostici.



Beffa clamorosa per l’Uruguay che vede sfumare all’ultimo una qualificazione agli ottavi che sembrava ormai in cassaforte.

La nazionale di Diego Alonso va sul doppio vantaggio già dopo 32 minuti grazie alla doppietta di Giorgian De Arrascaeta ma nel finale arriva la notizia della contemporanea vittoria della Corea del Sud sul Portogallo che elimina i Charrua dal mondiale.

Delusione anche per il Ghana a cui sarebbe bastato il pareggio per andare agli ottavi, gli africani escono tra i rimpianti per aver fallito nel primo tempo (ancora sullo 0-0) un calcio di rigore con Ayew.

Portogallo che passa come primo, Corea del Sud seconda con Uruguay e Ghana fuori dal mondiale.

L’Uruguay vince contro il Ghana ma saluta il mondiale

Parte meglio l‘Uruguay che al 13′ va vicino al vantaggio con Darwin Nunez, l’attaccante del Liverpool però non riesce a calciare rimontato dalla difesa ghanese.



Al 16′ il VAR assegna un calcio di rigore per il Ghana: sul dischetto si presenta Ayew che calcia male e facilita l’intervento di Rochet che salva la porta dell’Uruguay.

Al 26′ la nazionale di Diego Alonso si porta in vantaggio, Suarez si libera e calcia potente, Ati-Zigi non trattiene e sotto porta arriva De Arrascaeta che di testa fa 1-0.

Passano appena sei minuti ed il numero 10 fa doppietta sfruttando al meglio l’assist di Suarez con un bellissimo destro al volo che non lascia scampo ad Ati-Zigi.

Nella ripresa i Charrua abbassano i ritmi forti del doppio vantaggio e lasciano il pallino del gioco in mano al Ghana.

All’82’ Rochet si supera sul sinistro potente di Kudus ma le brutte notizie per l’Uruguay arrivano dall’altra partita con la Corea del Sud che si porta in vantaggio sul Portogallo.

Luis Suarez, dalla panchina, chiede ai suoi di spingere ma Cavani e compagni non riescono più a rendersi pericolosi.

Sarebbe bastato il 3-0 all’Uruguay per conquistare gli ottavi di finale invece è la Corea del Sud a festeggiare per aver subito meno gol rispetto ai Charrua.