Diseredato sul punto di morte, salta fuori la verità a Windsor: lasciato senza titolo

Windsor, notizie scioccanti saltano fuori. Lui diseredato sul punto di morte. Ecco chi è rimasto con un pugno di mosche in mano.

Dopo tempo viene fuori la verità a Windsor. Sul punto di morte, lui decide questo: ecco chi resta senza nulla. Cosa è accaduto tra le mura di palazzo reale? Scopriamolo.

Windsor, viene fuori tutta la verità dopo tempo

The Windsor family, che goduria per i tabloid inglesi e non che ogni giorno hanno articoli da scrivere e materiali informativo e interessante sul conto della Royal Family.

Re Carlo e la sua famiglia, inclusi Kate e William e Harry e Meghan, protagonisti principali dei gossip di queste ultime settimane, danno sempre a parlare di sé.

Spunta ora un ulteriore scoop che riguarda proprio un componente del famoso casato dei Windsor. Viene fuori dopo tempo, tutta la verità. Proprio lui diseredato sul letto di morte. Chi è stato privato di tutto, non soltanto di titoli ma anche di soldi e onorificenze?

Dopo la diffusione di questa notizia, il mondo non fa che parlare del bel reale che è rimasto con un pugno di mosche in mano. Sappiamo che far parte della Royal Family non è sicuramente semplice. Per quanto ricchezza e agi possano possedere, spesso si ritrovano però coinvolti in situazioni e drammi familiari che li rendono tutt’altro che felici.

Lui l’ha diseredato sul letto di morte

Arriva la notizia da Windsor che lascia tutti interdetti. Lui diseredato sul letto di morte: stiamo parlando del principe Harry privato di titoli, onori e soldi dal duca Filippo poco prima della sua morte.

Il marito della Regina Elisabetta è scomparso nel 2019 alla veneranda età di 99 anni. Si è spento per morte naturale senza malattie o acciacchi che non fossero quelli portati dalla vecchiaia.

Ha avuto una vita lunga e soddisfacente, il duca di Edimburgo, che accanto alla donna più potente del mondo, Queen Elizabeth, ha avuto anche la sua parte di successo e popolarità. Ebbene, come fa a sapere il settimanale tedesco Reveue Heute che ha ripreso la notizia a sua volta da alcuni tabloid inglesi, Harry avrebbe perso tutto per decisione del duca Filippo di Edimburgo.

Harry e Meghan sono convolati a nozze nel 2018. In quell’anno, il duca di Edimburgo era ancora vivo e vegeto tanto da avere assistito con orgoglio al matrimonio di quello che si dice sia sempre stato il suo nipotino preferito.

Tuttavia, da quando si è sposato con la ex attrice americana, Harry è cambiato completamente e i rapporti con gli altri membri della Royal Family ma in particolare con il nonno, sono diventati sempre più freddi e distaccati.

Il principe Filippo non avrebbe accettato davvero la presenza a corte di Meghan, cosa questa che avrebbe fatto infuriare il principe Harry che immediatamente avrebbe iniziato ad alzare un muro anche nei confronti del nonno a cui è sempre stato particolarmente legato.

Privato di tutto: lui resta senza nulla

Dal canto suo, il marito della Regina Elisabetta non ha invece digerito alcuni comportamenti messi in atto dal nipotino come per esempio l’allontanarsi dai doveri reali e soprattutto dalla sua famiglia.

Eppure Harry e Filippo hanno sempre avuto un rapporto bellissimo. D’altronde il nonno, insieme alla Regina Elisabetta, ha cresciuto i suoi nipoti, Harry e William e in particolare al primo, si dice che fosse particolarmente affezionato.

“Il cocco del nonno”, si diceva a palazzo reale, eppure proprio da chi meno se lo aspettava, il principe Harry ha ricevuto una brutta sorpresa.

Sul letto di morte, poco prima di esalare l’ultimo respiro, Filippo avrebbe cambiato il suo testamento privando il nipote Harry di titoli, onori e anche di buona parte di un’eredità che sarebbe a lui spettata. Insomma, Harry e Meghan sono stati capaci di farsi terra bruciata intorno.