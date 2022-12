La Corea del Sud fa l’impresa, rimonta il Portogallo e si qualifica

By

Impresa straordinaria della Corea del Sud, gli asiatici vanno sotto nel primo tempo ma rimontano il Portogallo con il gol decisivo di Hwang Hee-Chan, la squadra di Costa passa come seconda del girone per aver subito meno gol rispetto alla squadra di Diego Alonso.

Dopo il Belgio e la Germania ecco un’altra eliminazione di lusso in Qatar, Suarez e compagni abbandonano il mondiale.



Con una prova di grande carattere e determinazione la Corea del Sud si prende la qualificazione agli ottavi di finale, gli asiatici vincono in rimonta contro il Portogallo salendo a quota 4 punti come l’Uruguay (che ha superato il Ghana per 2-0), Suarez e compagni si piazzano al terzo posto per aver subito più gol rispetto alla Corea del Sud.

Altro risultato sorprendente in questa edizione del campionato del mondo ricca di emozioni, fanno festa i giocatori della Corea del Sud che andranno a giocarsi gli ottavi di finale dopo la grandissima vittoria in rimonta sul Portogallo.

Horta porta subito avanti i lusitani al 27′ Kim Young-Gwon riporta il risultato in parità e nel finale Hwang Hee-Chan segna il gol del definitivo 2-1 che elimina l‘Uruguay.

La Corea del Sud vola agli ottavi di finale, Portogallo rimontato

Succede l’impensabile all’Education City Stadium di Al-Rayyan, la Corea del Sud rimonta il Portogallo nel finale e si conquista il secondo posto nel Gruppo H eliminando l‘Uruguay, gli asiatici ora affronteranno la prima del Girone G.

Senza Kim-Min jae la Corea del Sud inizia nel peggiore dei modi la propria partita andando immediatamente sotto nel punteggio grazie al gol di Horta.

Il Portogallo però è sicuro della qualificazione e gioca con poca intensità favorendo il recupero dei sudcoreani che al 27′ trovano il gol del pareggio con il tap-in di Kim- Young-gwon.

Pessima partita di CR7 che sbaglia tanto dal punto di vista tecnico non riuscendo mai ad incidere nell’attacco lusitano.

Al 91′ arriva il gol decisivo: straordinario Son che si fa 60 metri di corsa palla al piede e con un gran filtrante manda Hwang Hee-Chan in porta, l’attaccante è bravo con il destro a fare 2-1.

Nell’altra partita l’Uruguay chiude il primo tempo con il doppio vantaggio e rilassato dal momentaneo vantaggio portoghese abbassa i ritmi, il 2-0 non basta ai ragazzi di Diego Alonso che arrivano terzi per aver incassato un gol in più rispetto agli asiatici.

Portogallo che invece raggiunge gli ottavi da capolista del Gruppo H.