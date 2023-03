Usa la carta stagnola nel WC, il trucco sconosciuto per rimuovere subito il calcare

Carta stagnola nel WC, perché anche tu dovresti provare questa tecnica? Ecco il trucco sconosciuto che ti consentirà di rimuovere subito il calcare dai tuoi sanitari.

Come sbarazzarsi del calcare che si forma all’interno dei sanitari? Ecco la tecnica della carta stagnola nel WC: solo così la tua tazza tornerà a brillare e sembrerà come nuova.

Pulizia del WC senza prodotti tossici

Anche tu sicuramente trascorrerai tanto tempo a dedicarti alla pulizia della casa e ti concentrerai senza dubbio sul bagno. La detersione dei sanitari è di fondamentale importanza.

Essi devono sempre essere brillanti, puliti e splendenti poiché è facile che proprio in questo ambiente si entri in contatto con germi e batteri. Tanti sono i prodotti presenti in commercio a prezzi anche piuttosto convenienti, che promettono di disinfettare e far brillare i tuoi sanitari.

Purtroppo però, il più delle volte, a meno che non ti ritrovi ad acquistare prodotti piuttosto forti come la candeggina, ottenere un ottimo risultato è praticamente impossibile. Perché dovresti evitare però di pulire il tuo bagno con prodotti chimici o tossici?

La risposta è piuttosto ovvia: per proteggere la tua salute. Se i gas che vengono rilasciati per esempio dalla candeggina vengono inalati, i tuoi polmoni ne risentiranno. Esistono tante soluzioni naturali che ti garantiscono un WC super pulito e splendente in poche mosse.

Ma da qualche tempo, c’è anche un’altra tecnica che è davvero super rapida e che nel giro di 5 minuti ti promette di rimuovere il calcare in maniera semplicistica. Tu conosci il trucco della carta stagnola? Ecco perché dovresti provarlo immediatamente.

Il trucco della carta stagnola nel WC per sbarazzarsi del calcare

Se anche tu sei alla ricerca di una soluzione super efficace per sbarazzarti del calcare che si forma nei sanitari, ecco la tecnica della carta stagnola che stanno provando in tanti. Perché dovresti buttare anche tu un foglio appallottolato di alluminio nel tuo WC? Te lo diciamo immediatamente.

Anche se i sanitari sono tra le cose più difficili da pulire in casa, il lavoro si può semplificare veramente tanto. Pulire i servizi igienici in modo facile e veloce è possibile e con la tecnica della carta stagnola diventerà poi un gioco da ragazzi.

Non è necessario utilizzare i prodotti chimici e costosi, alcuni dei quali contengono anche ingredienti corrosivi che rischiano di rovinare i nostri sanitari. Se ti ritrovi a combattere poi contro il calcare, questa tecnica la devi assolutamente provare.

Perché il foglio di alluminio sarebbe capace di svolgere un’azione anticalcare? Secondo i più esperti, questo materiale, a contatto con l’acqua, è capace di ridurre il calcare senza però corrodere la ceramica.

Ecco come devi agire. Procurati tre fogli di carta alluminio, versa un cucchiaio di bicarbonato di sodio su ogni foglio e appallottolali. Metti poi queste palline all’interno dello scarico del water.

Et voilà, fatto. Grazie anche all’azione del bicarbonato di sodio, vedrai che il calcare sarà solo un brutto ricordo. Per avere un’azione disincrostante dei tuoi servizi igienici esistono anche altre tecniche veloci e poco costose.

Puoi ottenere un WC pulito e sbarazzarti dei cattivi odori con soluzioni davvero Green. Per esempio, la combinazione di due ingredienti e cioè l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio, è davvero imbattibile.

Sia il primo che il secondo ingrediente sono perfetti per eliminare lo sporco, le tracce di calcare e gli odori sgradevoli provenienti dai sanitari. Come devi fare? Molto semplice: riversa mezza tazza di bicarbonato di sodio sul fondo del bagno.

Aggiungi poi mezza tazza di aceto bianco e lascia agire per 30 minuti. Con uno scopino pulito, inizia a strofinare i lati della tazza e il fondo del sanitario. Ripeti questo procedimento più volte se le incrostazioni sono piuttosto resistenti.

Puoi lasciare agire il composto di aceto e bicarbonato anche per tutta la notte e procedere poi alla pulizia il mattino successivo. Anche l’acido citrico è davvero potente per la pulizia dei bagni. Esso farà tornare i tuoi sanitari come nuovi sbarazzandosi anche della ruggine.

Il composto che devi creare lo realizzerai così: mescola tre cucchiai di acido citrico in mezzo litro di acqua calda. Versa la soluzione all’interno dei tuoi sanitari e lascia agire per 20 minuti. Inizia a pulire i sanitari, risciacqua poi e il gioco è fatto.

Come puoi vedere, è possibile avere il bagno splendente, immacolato e privo di calcare semplicemente con tecniche naturali e per nulla inquinanti. La carta stagnola aiuta a rimuovere non soltanto il calcare all’interno di sanitari ma su ogni altra superficie anche quelle di acciaio. Strofina per esempio i rubinetti di lavabi che presentano macchie di calcare: in tre minuti avrai fontane come nuove.