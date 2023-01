WC bianco come la neve se lo lasci agire tutta la notte: più forte della candeggina

Ecco come rendere il wc bianco come la neve mettendo un prodotto ad agire nel corso di tutta la notte. E’ un ingrediente fortissimo.

Facciamo il punto della situazione sulla pratica della pulizia che comprende la l’igienizzazione del wc. Esiste un prodotto miracoloso per sbiancarlo e ce lo hai già in casa.

L’importanza di pulire il proprio wc

Usandoli regolarmente, non sorprende che i servizi igienici si sporchino molto rapidamente e richiedano una pulizia regolare. Per renderli puliti e lucenti si usano spesso prodotti convenzionali che possono contenere prodotti tossici molto dannosi per la salute.

Pulire la toilette è un compito noioso, ma obbligatorio per la pulizia della tua casa. Ciò che però è più fastidioso sono i persistenti cattivi odori che ne emanano e che sono difficili da eliminare. Fortunatamente, c’è un modo semplice per risolverlo.

La toilette si trasforma molto rapidamente in un vero e proprio nido di batteri. Questo è il motivo per cui è imperativo che siano permanentemente puliti e privi di sporco. Per farlo non serve spendere tanti soldi in detersivi, profumatori per ambienti e altri prodotti ultrapotenti, basta avere a portata di mano i giusti ingredienti naturali e dedicare un po’ di tempo, una volta alla settimana, per far risplendere i tuoi bagni.

Se è necessario pulire intensamente i bagni una volta alla settimana, è per diversi motivi; riduce il tempo impiegato per strofinare e strofinare, previene la comparsa di macchie marroni e calcare, mantiene i sistemi idrici senza intoppi ed elimina i cattivi odori associati a tubi sporchi.

Detto questo, utilizzare prodotti naturali, economici, non tossici e non inquinanti salverà i tuoi sanitari. Come bonus, questi ingredienti sono multiuso e senza dubbio disponibili negli armadietti della tua cucina. Ecco qual è uno che se lo lasci agire tutta la notte è più forte della candeggina.

Come renderlo bianco splendente con quest’ingrediente

Come avrai capito, prendersi cura dei propri servizi igienici è necessario per combattere i germi e la proliferazione dei batteri e per disinfettarli basta un ingrediente miracoloso: stiamo parlando del bicarbonato di sodio. Combinato con sale e aceto bianco, l’effetto sarà solo decuplicato.

Prima di pulire, non dimenticare di indossare i guanti per proteggere le mani. Prendi acqua calda, una tazza di aceto bianco, tre cucchiai di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di sale fino.

In una ciotola, mescolare bicarbonato di sodio, acqua e sale per formare una pasta. Stendere questo preparato su tutta la superficie del wc e lasciare agire per 10 minuti prima di spruzzare con l’aceto bianco.

Immediatamente, la miscela creerà una reazione chimica e inizierà a schiumare. Lasciare agire per ore (preferibilmente durante la notte) affinché la miscela detergente funzioni efficacemente.

La mattina dopo, utilizzare una spugna abrasiva o uno scopino per WC, strofinare la tazza, il coperchio e le pareti per staccare i residui e rimuovere i depositi di calcare, quindi tirare lo sciacquone. Se vuoi avere servizi igienici costantemente puliti, dovrai ripetere l’operazione fino a due volte a settimana.

Se si consiglia di utilizzare il bicarbonato, è perché questa polvere bianca è un ottimo agente sbiancante e antibatterico. Ma perché la pulizia sia davvero perfetta, vengono in soccorso gli altri due ingredienti. Infatti, grazie alla sua azione abrasiva, il sale è in grado di disincrostare le vostre toilette ed eliminare le macchie brune presenti nella tazza, mentre l’aceto bianco ha proprietà antimicrobiche che aiutano a sbloccare lo sporco e a eliminare i cattivi odori.

Per pulire i tuoi bagni, non è necessario investire in costosi prodotti chimici. A volte preparare i tuoi ingredienti domestici porta risultati più soddisfacenti.