Trottola ciclonica in Italia, nuova nevicata su queste regioni: cosa sta per accadere

Meteo Italia, attenzione alla trottola ciclonica che arriva sul nostro stivale. Una nuova nevicata imbiancherà queste regioni. Ecco che cosa sta per accadere.

Non si placa l’inverno. Una nuova nevicata arriverà sul nostro stivale. I meteorologi annunciano l’arrivo della trottola ciclonica che promette di imbiancare mezza Italia. Ecco le zone più a rischio.

Peggioramento meteo in Italia

Nelle ultime settimane il tempo ha cambiato marcia. La primavera in anticipo che aveva scaldato i nostri cuori, seppur solo per qualche ora, ha fatto dietrofront lasciando il posto nuovamente all’inverno che sembra non voler andare via.

Le temperature gelide degli ultimi giorni hanno fatto battere i denti a mezza Italia. Al Nord si è passati dai 13° ai 2° in maniera repentina. Stessa situazione al Centro mentre il Sud ha fatto i conti non soltanto con il brusco calo delle temperature ma anche con violenti temporali che hanno causato non pochi problemi.

Secondo i meteorologi la situazione non è destinata però a migliorare, al contrario: l’inverno continuerà a manifestare la sua presenza. È in arrivo sul nostro stivale una trottola ciclonica che imbiancherà buona parte della penisola.

Ecco le regioni che dovranno stare particolarmente attente. Attenzione se vivete qui: la nevicata che sta per fare capolino potrebbe farvi spaventare per davvero.

Trottola ciclonica in arrivo sul nostro stivale

La svolta meteo di cui hanno parlato i meteorologi per settimane pare sia finalmente arrivata. Le temperature si abbasseranno ulteriormente e la neve cadrà su buona parte del nostro stivale.

Un vento freddo proveniente dalla lontana Russia sta già facendo ingresso sul bacino del Mediterraneo. Un vortice ciclonico già da qualche ora si è impossessato di gran parte dell’Italia portando con sé piogge ma soprattutto neve a bassa quota.

Di oltre 10 gradi sono scese le temperature sia al Nord che al Centro che al Sud. Venti freddi di Tramontana e Bora hanno soffiato sul nostro stivale. Il maltempo non ha intenzione di abbandonarci, non molla la presa e anche nei prossimi giorni farà sentire la sua presenza.

L’Italia si ritroverà a combattere con una trottola ciclonica che porterà non soltanto temporali e venti ma anche nevicate a bassa quota addirittura in pianura. Si aspettano giornate instabili e ventose e molto fredde.

I meteorologi parlano di precipitazioni abbondanti che colpiranno buona parte dell’Italia. Non è un fenomeno però negativo la pioggia dato che in alcune regioni dello stivale aleggia l’incubo siccità.

Sul Tirreno si sta formando un vortice con fenomeni temporaleschi e nubi che interesseranno mezza Italia. Nelle prossime ore cambierà tutto anche per le Isole. Per esempio, il vento il freddo dalla Sardegna si sposterà verso le regioni centro-meridionali e poi su quelle del centro e sui settori del Nord.

Il tempo risulterà particolarmente instabile. A preoccupare i venti che soffieranno sui mari, soprattutto il Grecale e la Bora che colpiranno i settori centro-meridionali. L’incubo neve ritorna in Italia, soprattutto Sardegna, Campania, Umbria, Puglia, Sicilia e Basilicata dovranno prestare attenzione.

Ma non solo. La trottola ciclonica di cui abbiamo parlato poc’anzi porterà neve a bassa quota pure in Piemonte e in Emilia Romagna. Si attendono fiocchi anche sugli appennini centrali e meridionali.

Questa situazione climatica rimarrà a tenerci compagnia per alcuni giorni. Neri temporali e venti freddi resteranno con noi almeno fino al 4 marzo. Dopo questa data, un vortice di alta pressione potrebbe ritornare in Italia portando con sé giornate soleggiate su buona parte delle regioni e un clima piuttosto mite in tutta Italia.

Ci avviciniamo dunque sempre di più alla primavera. Già nel prossimo weekend, il tempo migliorerà, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Occhio però. Il maltempo è sempre dietro l’angolo.

Queste per il momento le previsioni. La trottola ciclonica non ci darà tregua almeno per un po’ di tempo. Ci auguriamo tutti che essa possa essere l’ultimo passo dell’inverno, quello decisivo, che apre le porte alla primavera.