Usa, si apprende che Paul Pelosi, il marito di Nancy, è stato aggredito mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Una notizia che è arrivata soltanto qualche ora fa e che ha destato molta apprensione in merito alle condizioni. L’aggressore è stato catturato e ora è in custodia presso le forze dell’ordine per capire quale sia stato il movente di questo gesto. Nancy Pelosi non si trovava nell’abitazione a San Francisco ma era via per lavoro.

Usa, aggressione al marito di Nancy Pelosi

Usa, si apprende che un malvivente si è introdotto a casa di Nancy Pelosi a San Francisco e ha aggredito Paul. Una brutale aggressione armato di martello che ha fatto temere seriamente per la salute dell’ 82enne.

Drew Hammil portavoce della speaker della Casa Bianca ha avvisato così dell’accaduto: “Questa mattina presto un uomo ha fatto irruzione nella residenza dei Pelosi a San Francisco e ha aggredito violentemente il signor Pelosi”.

Il comunicato prosegue: “L’assalitore è in custodia e si sta indagando sulle motivazioni del gesto. Il signor Pelosi è stato portato in ospedale, dove sta ricevendo eccellenti cure mediche e dovrebbe riprendersi completamente. La Speaker non era a San Francisco al momento”.

Si apprende che le condizioni dell’uomo sono stabili e non è in pericolo di vita. Nancy Pelosi ha ringraziato i soccorsi per la prontezza e la gentilezza con il quale hanno trattato il marito.

La reazione di Biden

Innanzitutto va precisato che non è noto il movente di questa aggressione ne l’età o la nazionalità dell’uomo. Si apprende però che prima di aggredire Paul Pelosi ha chiesto ripetutamente dove fosse Nancy.

Il presidente degli Stati Uniti Biden ha definito l’accaduto un attacco orribile e ha espresso vicinanza alla Pelosi e alla sua famiglia.

La polizia sta cercando di capire le cause che hanno spinto l’uomo ad agire. C’è chi suppone si possa trattare di un atto collegato alla carriera politica negli Usa della Pelosi. A breve si terranno i mid term ovvero le elezioni di metà mandanto e le tensioni tra Repubblicani e Democratici sono alle stelle.

Potrebbe anche trattarsi solamente di un tentativo di furto non collegato al mondo politico. Ma la paura che l’avvicinarsi del termine di metà mandato creino situazioni violente e aggressioni a esponenti politici e alle loro famiglie è alta.

Nel corso degli scorsi mesi si sono verificati episodi violenti sia ad esponenti di sinistra che di destra. La situazione è andata via via a peggiorare e ora l’allerta è ai massimi livelli. Gli Usa sono spaccati a metà e sembra che il perito di Biden e Pelosi stia perdendo consensi negli ultimi giorni. L’odio degli esponenti di destra contro quelli di sinistra è alimentato dall’argomento immigrazione che sta mettendo a dura prova le strutture di accoglienza presenti negli Usa.