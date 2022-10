Oroscopo, qual è il segno più debole dello zodiaco: senza un briciolo di coraggio

Sapevi che, stando all’oroscopo, ci sono dei segni più deboli di altri? Di seguito ti sveliamo qual è il più debole in assoluto.

L’oroscopo ha messo in evidenza una classifica dei cinque segni zodiacali più deboli in assoluto.

Oroscopo: alcuni segni deboli

Tutti possono provare un momento di debolezza, soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da incertezze, rincari e futuro quanto mai spaventoso. Del resto, l’umanità viene da due anni di pandemia ed è stata messa a dura prova.

Eppure, qualche persona potrebbe essere considerata più debole di un’altra e su questo potrebbe influire proprio l’oroscopo. Infatti, in base al proprio segno zodiacale, una persona potrebbe rivelarsi più debole di un’altra. Sia ben chiaro però: anche le debolezze, però, hanno il loro fascino.

Al quinto posto della classifica dell’oroscopo dei più deboli spicca il cancro. Chi è nato sotto questo segno (22 giugno-22 luglio) è in grado di fare grandi cose e di rimboccarsi sempre le maniche laddove fosse necessario. Se il cancro inizia a deprimersi, però, potrebbe perdere la motivazione ed incorrere in una fragilità e debolezza che gli sono tipici.

Si meritano il quarto posto, invece, i nati sotto il segno dei pesci (20 febbraio-20 marzo), che sono caratterizzati da una grande delicatezza che, però, si traduce spesso in grande fragilità, soprattutto se gli si toccano i sentimenti. I pesci, infatti, secondo l’oroscopo fanno fatica a dimostrare di essere stabili senza avere qualcuno al loro fianco. A volte, inoltre, vivono in un modo tutto loro, fatto di fantasia e, quando si scontrano con la realtà potrebbero finire in pezzi.

Occupano il terzo posto della classifica i nati sotto il segno della bilancia (23 settembre- 22 ottobre). Benché essi mostrino una grande sicurezza ed ostentino forza, sono molto deboli. Anche se indossano la maschera dei rilassati, tranquilli e chiacchieroni, spesso possono andare in pezzi soprattutto perché fanno fatica a relazionarsi in modo sincero con le persone. Sono pochi coloro che sanno rubare il cuore di una bilancia.

Il segno zodiacale più debole in assoluto

Prima di arrivare al segno zodiacale che, secondo l’oroscopo, è il più debole di tutti, arriviamo ai nati sotto il segno della vergine che occupano il secondo posto in classifica. I vergine (23 agosto-22 settembre) fanno finta di essere più forti di tutto ma, in realtà, celano una grande debolezza, quella tipica di chi deve nascondere i propri sentimenti. Per evitare di mostrare la sua vera natura, il vergine si attiene a rigidi schemi e routine da rispettare proprio in virtù della sua indole molto precisa. Notoriamente, il vergine ha pochi amici fidati e se uno di questi dovesse tradirlo potrebbe andare letteralmente in pezzi.

Chi occupa il primo posto in classifica? Sicuramente il gemelli (21 maggio – 21 giugno). Sì hai letto bene e se appartenessi a questo segno potresti non accettare questo fatto. La loro debolezza non riguarda la vita reale quanto la percezione di se nel mondo. Benché siano delle persone molto passionali, possono mentire sulla propria vita oltre agli altri anche a se stessi.

Vivono la vita fino all’ultimo respiro, imbottigliando i propri sentimenti poi, però, ad un certo punto esplodono. Questa esplosione finisce per metterli a dura prova, allontanarsi e ricominciare tutto daccapo altrove.