Liliana Segre, in una recente intervista da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, ha detto che fra non molto la Shoah diventerà solo una riga da leggere nei libri di storia, e poi sparirà anche quella. Ma se il più grande genocidio mai avvenuto al mondo dovesse mai finire nel dimenticatoio delle prossime generazioni, che ne sarà del fascismo e di Benito Mussolini che in misura minore (ma comunque importante) ha favorito la deportazione degli ebrei dall’Italia?

Ecco: ricordare, fare memoria del passato per far sì che non si ripetano gli stessi errori è fondamentale, così come è importante capire cosa effettivamente è successo. Cent’anni fa, il 28 ottobre del 1922, l’insurrezione delle squadre fasciste, manovrate dal Duce e dai suoi quadrumviri, arriva a Roma per prendersi con la forza il governo italiano.

Di forza ne usano ben poca, perché tra sbagli e timori, il 30 ottobre Mussolini riesce nel suo intento di ottenere l’incarico per formare un nuovo esecutivo, dando inizio al ventennio e alla dittatura. Probabilmente, però, il fascismo non è iniziato quel 28 ottobre di cent’anni fa. Ne abbiamo parlato con Brunello Mantelli, ex professore di storia contemporanea all’Università di Torino e autore di diversi libri sul tema.

Quando possiamo veramente datare l’inizio del fascismo in Italia, professore?

Secondo me, il fascismo in Italia è iniziato nel 1914, dal formarsi del fronte interventista, meglio: del fascio interventista. All’epoca, il termine fascio non aveva alcun connotato negativo che ha assunto in un secondo momento: il fascio era il sinonimo di organizzazione. E quindi militanti e intellettuali che qualche mese prima si sarebbero scontrati in piazza per decidere se entrare in guerra o meno, dalla destra nazionalista alla sinistra socialista, di cui faceva parte Mussolini, ma anche un pezzo del sindacalismo rivoluzionario, politicamente si mettono insieme nel 1914.

Poi, chiaro, la data canonica rimane quella del 1919, non certamente il 1928, e non il 28 ottobre, che altro non è se non il giorno in cui qualcuno glielo ha dato il potere, a Mussolini. La situazione che si viveva era di instabilità politica e sociale, generata dalla Grande Guerra. Le elezioni a suffragio universale maschile avevano dato come vincenti sia i socialisti, sia i popolari, ma anche i cattolici, tutte forze politiche fuori dall’asse risorgimentale e liberale che aveva governato dall’unificazione, che non erano coalizzabili fra di loro: la situazione era molto fragile dal punto di vista politico.

E la marcia su Roma, in quel contesto, diventa un’iniziativa militare che funziona. Innanzitutto, perché ai vertici dello Stato si decide di fargliela fare. Tecnicamente, infatti, non era mica un problema per le forze armate fermare i fascisti, il problema, piuttosto, è che è mancata la volontà politica quando il capo del governo, Luigi Facta, giolittiano, chiede al re di decretare lo stato d’assedio e lui si rifiuta, consigliato da un personaggio pesante come Armando Diaz, che è stato il capo delle forze armate che avevano vinto la prima guerra mondiale. Così vengono lasciati arrivare a Roma, perché se si fosse dichiarato lo stato d’assedio, le forze armate erano pronte e avrebbero potuto fermarli.

Ci sono diverse ricostruzioni sul perché Vittorio Emanuele III decide di non controfirmare lo stato d’assedio del presidente Facta. Lei che opinione ha a riguardo?

Da un lato, c’è l’idea che i fascisti possano essere addomesticati, un’idea che ha anche Giovanni Giolitti, della serie “Se li lasciamo governare, si modereranno”. Un’idea sbagliata, chiaro, ma poteva avere una sua logica perché ci sono molti movimenti che nascono come sovversivi, ma che poi arrivati al governo si moderano perché in quel momento devi fare, e possono essere anche costituzionalizzati.

Dall’altro lato, poi, si parte dal presupposto che possano essere utili per portare ordine. Il problema è che, in realtà, succede l’esatto contrario: sono i fascisti che inglobano i conservatori, in parte li assorbono, in parte li mettono fuori gioco.

Se non ci fosse stata la marcia su Roma, su cui il Duce aveva riflettuto parecchio, crede che Mussolini sarebbe mai diventato il capo del governo?

Partiamo dal presupposto che la marcia su Roma, a differenza di quello che succederà in Spagna qualche anno più tardi, non è un colpo di Stato. Ci sono sì i militari, ma come abbiamo già detto, hanno campo libero. È altrettanto vero che ci sono stati degli scontri a San Lorenzo con dei morti, ma non è stata una cosa prettamente militare.

Quanto al resto, è abbastanza improbabile che sarebbe riuscito a prendere il potere in un’altra maniera. Sia perché se il re avesse firmato lo stato d’assedio, sarebbe finito tutto là, a parte una decina di morti per strada, e se ne sarebbe usciti con un governo militare, sostenuto da forze politiche liberali e conservatrici che avrebbe poi stabilizzato la situazione. Sia perché dubito che, in elezioni libere, ci sarebbe riuscito, anche perché, quando va al governo, è indubbiamente il leader di una forza minoritaria.

“Ha fatto anche cose buone, prima di allearsi con Adolf Hitler”: quanto è oggettivamente sbagliata questa frase?

Parecchio, soprattutto perché Hitler è il figlio di Mussolini: senza Mussolini niente Hitler, come prima cosa. Ovviamente, la Germania non è l’Italia e quindi il nazismo non è identico al fascismo, però è chiarissimo che il modello a cui si ispira Hitler, e che dice, è Benito Mussolini. Anche nel 1944, spiega che “Mussolini era un grande uomo, peccato che aveva un popolo che non era alla sua altezza”. E quindi sì, il nazismo si modella sul fascismo.

Per esempio, quando Hitler tenta, il 9 novembre del 1923, di prendersi il potere a Monaco per poi partire e fare una marcia su Berlino, siamo a dodici mesi di distanza dalla marcia su Roma. Le cose in Baviera vanno male, perché i conservatori mandano la polizia ad arrestarlo e cambia tattica, ma il modello di ispirazione rimane quello.

Di fatto, poi, per tutti gli anni Venti, Mussolini è alla ricerca di un alleato che possa fargli saltare l’ordine europeo. All’inizio punta sui conservatori, anche perché il partito nazista è un partito dal 3%. Ancora, le cose cambiano negli anni Trenta, in cui, in un contesto eccezionale, dovuto alla grande crisi e anche una crisi di governo, il partito di Hitler vince le elezioni e diventa primo partito. Là il Duce capisce di aver finalmente trovato una leva con cui far saltare il mondo, parafrasando, chiaro.

Quanto alle cose buone fatte: ogni regime, a prescindere dai colori, fa delle cose che sono frutto della modernizzazione, nel senso che ci sono tendenze che travalicano le politiche dei regimi e che devono essere attuate. Che il fascismo abbia introdotto, in un modo molto caotico, le pensioni era riferito al fatto che l’Italia fosse in ritardo. D’altronde, il sistema pensionistico c’era già altrove, da tempo, perché era una cosa che stava all’ordine del giorno. In Germania, per esempio, le pensioni le introduce Bismark mezzo secolo prima, che è un conservatore. Esattamente come in Gran Bretagna, anche là, i conservatori introducono misure di assistenza pubblica perché se ci sono troppe persone povere si crea un problema politico. Ci arriva anche Adam Smith: troppi poveri sono alla ricerca di un padrone, quindi diventa un pericolo per una democrazia liberale.

Ironia della sorte, il centesimo anniversario della marcia su Roma cade pochi giorni dopo l’insediamento del primo governo Meloni, la prima ex missina a capo di un esecutivo. Nel discorso alla Camera, la premier ha detto che lei è sempre stata contro i totalitarismi, anche il fascismo. Eppure c’è ancora quella fiamma, nel simbolo del suo partito, a dimostrare che quel passato tanto passato non è. Che significa?

Intanto, l’Italia è il paese di Pulcinella o di Arlecchino, la commedia dell’arte. Se Giorgia Meloni dichiara di essere sempre stata contro il totalitarismo, ammesso che sappia cosa vuol dire totalitarismo – che è già un concetto di per sé fumoso – non è la prima. Anche Walter Veltroni e Piero Fassino hanno detto di non essere mai stati comunisti, eppure erano dentro il Pci. Io penso che tutti abbiano il diritto di cambiare idea, ma ecco: apprezzerei di più uno che mi dice che è stato fascista, comunista, dopo di che ha cambiato idea, piuttosto che rinnegare di esserlo stato. Siamo di fronte a dichiarazioni ridicole.

Sulla fiamma, invece, penso che sia una rogna che viene dal passato. Partiamo dal presupposto che io non sono nella testa di Meloni, ma la mia ipotesi è che lei magari la leverebbe pure, il problema è che deve rispondere a una base elettorale, di militanti, sostenitori che a quella fiamma ci tiene, perché è un simbolo identitario. Per cui, sì, puoi anche toglierla, ma devi dare qualcosa a quelli che non sono dirigenti di livello alto, che quelli li tieni buoni dandogli un posto in Parlamento, al governo, come consiglieri, membri dei consigli di amministrazione di qualche posto pubblico, gli altri li accontenti o con un posto da consigliere in qualche comune, oppure tieni il simbolo.

Dopo la fine dell’esperienza di Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, per riprendersi quel terreno della destra, si è deciso di riappropriarsi dei simboli storici, probabilmente, e così rimangono.

Quanto al presidente del Senato, Ignazio La Russa: qualche giorno fa, c’è stata una polemica sull’immagine del Duce al Mise, a cui il co-fondatore di FdI ha risposto dicendo che c’è anche al ministero della Difesa e che non si deve fare cancel culture. Cosa ne pensa?

Mi è sembrata un po’ pretestuosa come polemica perché il ritratto di Mussolini, se sta in posti in cui ha avuto ruoli, non è un’eccezione. Si può ragionare, si può decidere di toglierlo. Ma sono battaglie sul simbolico che non capisco. Un altro esempio è quello dei ministeri.

Ovvero?

Fermo restando che a me non piace la pratica italiana di cambiare i nomi e poi lasciare le cose come stanno, il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare non doveva far scaturire una polemica sul nome, ma doveva far prendere coscienza del fatto che tutti quelli che lavorano nell’agricoltura devono avere un giusto salario e questo vuol dire che i braccianti, i piccoli imprenditori devono essere pagati il giusto. Non c’è nessun richiamo al sovranismo, all’autarchia, e francamente capisco poco chi si indigna per poi andare a comprare dall’agricoltore a chilometro zero, che è una cosa giustissima, per carità. Sia chiaro, è ambiguo, ma anche in Francia si chiama così, hanno ragione loro. E non è neanche una brutta idea rendere l’Italia e l’Europa più indipendente dal punto di vista agricolo. Abbiamo scoperto, con la guerra in Ucraina, che gran parte del grano proveniva da là, per cui sì, se riusciamo a ridurre a favore di chi mangia e di chi vende l’indipendenza da aree extra europee, se riusciamo a far fare meno chilometri ai cibi, è meglio. Si deve entrare nel merito.

Ecco, a proposito di merito, una polemica è nata anche per il nome del ministero dell’Istruzione.

Anche qua stesso discorso. Se vogliamo il merito va benissimo, ma prima dobbiamo far pagare l’università cento euro all’anno come in Germania, in modo tale che diventi un diritto per tutti, e poi si inizia a parlare di selezionare i migliori. Non si deve ragionare sulle parole.

Si è parlato anche di passi indietro sui diritti, secondo lei ce ne saranno?

Non penso, e sa perché? Perché il problema è nell’attuazione dei diritti. Nella legge 194, per esempio, nessuno obbliga nessuno ad abortire, ma deve essere garantita per davvero, e quindi l’obiezione di coscienza deve avere un costo. Se sei un ginecologo obiettore e non vuoi fare aborti, non rimani nel pubblico, alla stessa maniera di uno che è obiettore di coscienza per le armi e non può pretendere di essere nominato generale dell’esercito. Se si fa una scelta etica, deve avere anche un costo.

Cosa la preoccupa, in sintesi?

Quello che mi preoccupa non solo le parole o gli atti simbolici, ma sono gli atti concreti del governo. Il fatto che abbia esordito con una serie di misure, come quella sull’uso del contante o la rottamazione delle cartelle esattoriali, è un problema. Sembra quasi che vogliano favorire la catena meno efficiente e produttiva, quella che campa sul lavoro in nero, sull’evasione fiscale e sui bassi salari. Ed è là il nodo, perché è una scelta che porta ancora di più al decadimento dell’Italia, che è da anni che conosce uno scarso aumento di produttività da questo punto di vista.

Il governo dovrebbe incentivare, a prescindere dal colore, i settori produttivi che innovano, producono lavoro buono, ad alta qualifica e che quindi ridistribuisce. Non si può neanche puntare sul turismo, perché è un settore a bassa intensità di capitale con scarsa innovazione. Ovvio che in Italia ci deve essere, ma non si deve puntare su quello, piuttosto lo si deve fare sull’industria e sull’agricoltura avanzata, così si possono garantire salari buoni ai dipendenti.