Uno Bianca, il tribunale nega il lavoro esterno a Fabio Savi

Fabio Savi tra il 1987 e il 1999 era il capo, insieme al fratello Roberto, della banda chiamata Uno Bianca. Banda che ha ferito almeno 100 persone e ucciso 23 tra Marche ed Emilia-Romagna.

Per lui il tribunale dice no per quanto riguarda il lavoro esterno in carcere.

Fabio Savi: negato il lavoro esterno al killer capo della Uno Bianca

Fabio Savi, che tra il 1987 e il 1994 era a capo – insieme al fratello Roberto – della banda che ha ferito circa 100 persone e ucciso 23 fra le Marche e l’Emilia-Romagna chiamata Uno Bianca, ad oggi si trova in carcere a scontare la sua pena ma il tribunale gli ha negato l’accesso ai lavori esterni. A rigettare l’istanza è appunto il Tribunale di sorveglianza di Milano e la Procura generale anche chiesto di poter respingere il ricorso di Savi che si trova in carcere a Bollate dal 1994 fino ad oggi. Non sarebbe stato riconosciuto dai giudici come valido, il suo percorso fino ad oggi, anche tenendo in considerazione i danni apportati nei confronti di tutte le vittime del gruppo di criminali del quale era a capo fra l’87 e il ’94.

Il capo killer era l’unico a non essere poliziotto all’interno della banda Uno Bianca ed è stato anche l’unico detenuto dall’arresto nell’anno 1994, non ha mai usufruito quindi fino a ora di benefici e la stessa sorte è spettata anche al fratello Roberto: entrambe le loro richieste di istanza sono state rifiutate. Alberto invece, che è il terzo dei fratelli Savi, si trova in Veneto ed è già da qualche anno che gode di alcuni permessi premio.

La storia di questa banda, secondo Ludovico Mitilini – ovvero il fratello di un giovane carabiniere che è rimasto ucciso il 4 gennaio del 1991 presso Pilastro di Bologna proprio dalla banda criminale capitanata dai tre fratelli Savi – è:

“Una vicenda ancora aperta per poter parlare di sconti di pena e permessi.”

Mitilini inoltre ringrazia, a nome di tutti i familiari delle vittime, la regione Emilia-Romagna che è stata sin da subito disponibile a livello economico e il procuratore Amato. Ringrazia anche Rosanna Zecchi, presidente dell’associazione che non si è mai data per vinta davanti a nessun ostacolo contrario a proseguito ad aiutare le famiglie con tenacia. In più esprime tutta la sua grande soddisfazione in seguito alla digitalizzazione dei vari atti. Mitilini poi conclude aggiungendo che