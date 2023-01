Come arrivano le formiche in casa? Il loro ingresso segreto: non te l’aspettavi

Vi siete mai chiesti da dove arrivano le formiche nelle nostre case? Non crederete a quello che leggerete. Ecco il loro ingresso.

Tutti quanti noi tendiamo a tenere in ordine la nostra casa e ci sforziamo per evitare che sporco e polvere si formino e si annidino anche negli angoli più remoti, ma accade che non possiamo controllare tutto.

Spesso, infatti, nelle nostre case c’è la presenza di ospiti non desiderati, come gli insetti e in particolar modo le formiche che per via della loro ricerca del cibo si presentano nelle nostre cucine.

Formiche: ecco da dove entrano in casa

Nel 1998, nei cinema di tutto il mondo, facevano esordio due lungometraggi d’animazione che avevano come protagonisti delle formiche, Z la formica e A Bug’s Life – Megaminimondo.

Sebbene la formica protagonista del primo film era temeraria e faceva di tutto per salvare la propria colonia, nel film della Pixar invece l’obiettivo principale di queste formiche era procacciarsi del cibo.

Per farlo, dovevano prendere in considerazione il fatto che gran parte di questo doveva essere donato alle cavallette altrimenti avrebbero subito danni non da poco a seguito di una minaccia del capo delle cavallette.

Alla fine, però, la colonia si riunisce e grazie alle loro forze riesce a sconfiggere le cavallette e a procacciarsi del cibo per l’inverno ed è quello che accade nella realtà, in quanto tendono a trovare qualcosa da sgranocchiare.

Più che altro, il loro obiettivo è trovare quanto più cibo possibile per nasconderlo all’interno della loro tana e consumarlo durante il periodo invernale in modo da rimanere integri e salvaguardare l’intera colonia.

Sebbene il lavoro fatto dalle formiche è da apprezzare, di meno lo è quando il cibo che cercano vengono a trovarlo nelle nostre case e ci ritroviamo lunghe file di formiche all’interno della nostra cucina.

Ecco a cosa bisogna stare attenti

Ma in molti si chiedono da dove possono essere entrati questi insetti e la risposta è molto facile, perché le formiche tendono a entrare da delle crepe presenti sui nostri muri oppure da delle travi di legno.

Una volta trovato la via d’accesso, tendono a nidificare e insediarsi proprio in questi luoghi specie se i pavimenti contengono tracce di cibo o non sono perfettamente puliti, per loro sono molto attraenti.

Per questo, si consiglia, al fine di evitare di trovarsi una lunga colonia di formiche nelle nostre case di tenere sempre puliti i pavimenti senza alcuna traccia di cibo e tappare tutti i buchi e fessure presenti nei muri.

Inoltre, bisogna anche stare attenti alle piante che abbiamo in casa. Molte di queste hanno un terriccio che rendono favorevole la presenza delle formiche che trovano un ambiente confortabile dove rimanere.

Quindi, non vi resta che prendere queste precauzioni per evitare che le formiche entrino nelle vostre case in cerca di cibo, sebbene anche loro sono fondamentali all’ecosistema e per questo, ci sono associazioni che le tutelano e aiutano nel loro compito.

Basta non spaventarsi e agire affinché il cibo nelle nostre case non diventi attrattivo per questi insetti.