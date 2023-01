UeD, è uscita dal programma con un altro: colpo di scena al trono over

UeD, è uscita dal programma con un altro. Un nuovo colpo di scena direttamente dal trono over, fa strabuzzare gli occhi pure alla redazione mariana. Ecco che cosa è successo.

E chi lo avrebbe mai immaginato? Un colpo di scena al trono over rimescola le carte in tavola. Lei è uscita dal programma con un altro. Ecco chi ha sorpreso tutti.

UeD, colpo di scena al trono over

Un nuovo colpo di scena fa brillare gli occhi dei fan della trasmissione e il pubblico di Maria De Filippi: si sa che la regina del trash non può mai deludere nessuno. Con i protagonisti che la trasmissione mariana si ritrova ad avere, le sorprese sono assicurate ogni giorno.

Se fino a qualche anno fa, erano i giovani protagonisti del trono classico ad attirare l’attenzione con le loro frequentazioni e i battibecchi tra innamorati, oggi sono i senior ad avere gli occhi di tutti puntati addosso.

Il trono over che la moglie di Maurizio Costanzo ha introdotto da qualche anno, si è rivelata la formula vincente per raccogliere dati di ascolto sbalorditivi. La regina di Canale 5 con il suo programma riesce a tener testa ad altre trasmissioni in onda su reti avversarie e nella medesima fascia oraria.

Il trono over piace e si vede. I telespettatori sono incollati ogni giorno al televisore per scoprire come si evolvono le vicende dei protagonisti adulti. A proposito del trono over, arriva una sorpresa che lascia tutti interdetti: lei è uscita dal programma con un altro. Di chi stiamo parlando?

Lei fuori dal programma con un altro: dama al centro delle polemiche

Arriva un colpo di scena inaspettato direttamente dal trono over: lei beccata fuori dalla trasmissione con un altro. Stiamo parlando della bella Cristina. La bionda fotonica che per un po’ di tempo ha avuto una frequentazione con Armando Incarnato, ha rifiutato un nuovo cavaliere sceso in trasmissione per corteggiarla.

La sua motivazione? Pare che sia interessata ancora all’imprenditore campano eppure tra di loro sembra che le cose non vadano per nulla bene. Cristina è stata attaccata, come vedremo nelle prossime puntate di UeD, anche dagli opinionisti Tina e Gianni che non credono nella sua buona fede.

Molti affermano infatti che la bella bionda non sia intenzionata a relazionarsi con nessuno e quindi ad intraprendere una storia sentimentale con un uomo. La dimostrazione del fatto che forse non tutti si sbagliano, sono delle foto che incastrano la bella Cristina.

La gossippara Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scoop sensazionale: Cristina beccata fuori dagli studi televisivi in compagnia di un uomo, la cui identità resta misteriosa, e in atteggiamenti piuttosto intimi.

La soffiata la fa una fan della gossippara che parla per l’appunto di comportamenti piuttosto affettuosi della dama del trono over con questo ragazzo del quale a malapena si vede il viso. Sicuramente in trasmissione si affronterà anche questa questione scottante.

Armando Incarnato avrà senza dubbio, modo di dire la sua e la difesa di Cristina, invece, quale sarà? Come si giustificherà la dama bionda? Le protagoniste femminili di quest’anno stanno facendo molto discutere, più dei cavalieri che invece, contro ogni previsione, sembrano intenzionati a trovare davvero l’anima gemella.

Nel frattempo, i telespettatori attendono con ansia la messa in onda delle puntate in cui ci sarà il faccia a faccia tra Cristina e Armando e soprattutto attendono di sapere se queste fotografie verranno analizzate con occhi indagatori da Queen Mary e dalla sua redazione.

D’altronde, Maria De Filippi e il suo team collaborano quasi come se fossero una squadra di investigatori: nessuno può tirare loro uno scherzetto. Prima o poi verranno sgamati e “interrogati” a centro studio.