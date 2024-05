L’incendio è divampato nella notte e per spegnerlo i vigili del fuoco hanno impiegato circa cinque ore. La tragedia si è registrata in un ostello di Istra, vicino Mosca.

Oltre alle otto vittime, una persona è rimasta ferita.

Incendio in un ostello vicino a Mosca: almeno otto morti

Almeno otto persone sono morte e una è rimasta ferita a seguito di un incendio divampato nella notte in un ostello di Istra, vicino la città di Mosca. Secondo quanto riferisce il Moscow Times, la procura sostiene che l’ostello fosse stato affittato da un giovane di 23 anni che a sua volta lo subaffittava ad altre persone, perlopiù immigrati, non registrati in Russia.

L’incendio, le cui cause sono tuttora in corso di accertamento, sarebbe scoppiato intorno alle 4 della scorsa notte e sarebbe stato spento dopo cinque ore.