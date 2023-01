Mara Venier, che lavoro faceva prima della fama? Prendeva solo 900 euro al mese

By

Molto prima di diventare famosa come attrice e conduttice, Mara Venier faceva un altro tipo di mestiere e guadagnava pochissimo.

È lei la Zia Mara nazionale, amata da tutti non solo telespettatori ma anche personaggi dello spettacolo. Si rifugiano all’interno del salotto di Domenica In raccontandosi, lasciandosi andare e divertendosi insieme alla conduttrice Mara Vernier. Una donna che negli anni non ha mai perso la sua eleganza e semplicità, oltre che una bellezza che l’ha sempre contraddistinta. Ma prima di diventare una attrice e una conduttrice di successo, che lavoro svolgeva? Scopriamolo subito con questo passo nel passato.

Mara Venier: il successo della Zia più bella d’Italia

Mara Venier è sicuramente una grande professionista e la TV non sarebbe la stessa cosa se lei non ci fosse. Una conduttrice amata e una attrice che ha portato non pochi sorrisi durante gli anni ottanta e novanta.

L’appuntamento imperdibile della Domenica è sempre con la Venier con il suo Domenica In, ricco di ospiti e di contenuti interessanti che intrattengono il pubblico a casa. La trasmissione va in onda sulla Rai dal 1976 e ha raccolto un successo dopo l’altro in questi 46 anni tra conduttori e conduttrici che si sono susseguiti.

Una curiosità molto interessante è senza dubbio il fatto che la Venier sia stata la conduttrice più longeva, colei che ha condotto il maggior numero di puntate insieme al grande Pippo Baudo. Ha abbandonato per un periodo a seguito di un piccolo diverbio con la Rai, per poi tornare anche a seguito delle tantissime richieste da parte dei telespettatori.

Un grande ritorno in casa Rai Uno nel 2018 dove è stato dato il via ad alcune stagioni completamente rivoluzionate del programma, con interviste e chiacchiere per conoscere da vicino i personaggi più amati della televisione e della musica.

Che lavoro faceva Mara Venier? Guadagnava pochissimo

Prima di diventare una conduttrice di successo, Mara era una attrice e in molti se la ricordano. Le sue apparizioni sono al fianco di Jerry Calà e altri grandi del cinema terminando poi nel 1998. Tra i tanti film ricordiamo “Vado a vivere da solo” proprio con il suo ex Jerry Calà.

Prima ancora di diventare un volto noto, la Venier svolgeva un altro lavoro. La Regina della domenica è nata a Mestre anche se oggi oramai è una cittadina di Roma. Negli anni ’70 ha raggiunto il suo ex Francesco Ferracini proprio a Roma e ha iniziato a lavorare come modella e indossatrice. Per mantenersi ha anche venduto vestiti, aprendo un negozio di abiti usati in Piazza del Teatro del Pompeo.

Il suo modo di fare l’ha resa famosa in tutta Roma ed è proprio così che ha iniziato a farsi un nome. Il negozio e la carriera di modella andavano bene con un guadagno medio che oggi potremmo tradurre in 900 euro al mese. Poco dopo ha deciso di lasciare la sua attività di abiti usati per dedicarsi completamente alla televisione: decisione sicuramente giusta considerando chi è oggi Mara Venier.