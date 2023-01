Come stirare lenzuola con angoli in 5 minuti: il metodo che usano in lavanderia

Uno dei problemi più diffusi all’interno delle nostre mura domestiche è proprio la stiratura degli indumenti. Stirare le lenzuola è una faccenda davvero insopportabile, anche se molte persone lo trovano un modo per rilassarsi.

Ma sapete che esiste un metodo per stirare gli angoli delle lenzuola in 5 minuti? Da non credere, questo semplice trucchetto vi svolterà la vita: scopriamo come fare.

Le lenzuola con gli angoli sono davvero confortevoli, dato che rispetto agli altri tipi di lenzuola è più semplice mantenerle aderenti al materasso, proprio grazie all’elastico che c’è al loro interno. Dormirci è davvero piacevole, non si sfilano, se sono pulite e stirate in modo impeccabile è ancora più bello.

Ma lo sapete che esiste un trucchetto semplice ed efficace per stirare gli angoli delle lenzuola perfettamente? Avrete il letto in perfetto ordine se le stirate in questo modo. Non ci crederete mai, il risultato è davvero sorprendente, incredibile.

Il trucco infallibile per una stiratura delle lenzuola con gli angoli

Senza dubbio, il ferro da stiro è uno degli oggetti più odiati da chiunque. La stiratura dei capi è un compito faticoso che ci “ruba” tantissimo tempo. Dopo le camicie, le lenzuola sono davvero difficili da stirare, ma non tutti sanno che esiste un trucchetto infallibile e degli accorgimenti per un risultato pazzesco.

Innanzitutto, partite dal lavaggio, perché è importante non ammassarle tutte insieme all’interno della lavatrice, ma si inserirle in maniera ordinata e sensata. Successivamente, stendetele ben tese con l’aiuto delle mollette. Prima di piegarle in quattro parti, sbattetele con energia (quest’ultimo passaggio fatevi aiutare da un’altra persona). Con questi piccoli accorgimenti, noterete che le lenzuola non avranno tante pieghe.

Ma se siete dei perfezionisti, procedete alla stiratura. Senza dubbio, stirare le lenzuola con gli angoli non è facile, ma se ascolterete i nostri consigli potrete dire addio a questo problema molto diffuso: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta.

Lenzuola con angoli: come stirarle

Dopo aver ritirato le lenzuola dallo stendino o dall’asciugatrice, è importante metterle su una superficie piatta e solida, passare le mani sulle pieghe più grandi e togliere le grinze più fastidiose. Dopo aver piegato in due il lenzuolo si procede con il ferro da stiro, meglio se a vapore.

Si inizia sempre dal centro, per poi procedere verso l’estremo prima a destra e poi a sinistra (o viceversa, il risultato è il medesimo). Il ferro da stiro non deve essere usato di punta ma sulla parte laterale, l’altra mano usatela per tenere il tessuto. Sicuramente ci saranno delle pieghe seppur minime che si formeranno durante la stiratura da eliminare subito, con l’aiuto di una bella quantità di vapore e successivamente ripassate nuovamente il ferro da stiro.

Se utilizzi un’asse da stiro, piegalo in due facendo attenzione che gli angoli siano uno dentro l’altro. Adesso appoggia la prima parte del tessuto procedendo con il ferro da stiro verso detra e poi a sinistra. Subito dopo si piega in quattro e poi si piega in otto in parti.