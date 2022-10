UE e Israele: dialogo dopo un decennio di attriti con Netanyahu

Yair Lapid assicura che la prima riunione dal 2012 del Consiglio di associazione Ue e Israele “corregge un errore storico”.

Dopo un decennio di attriti durante l’era Benjamin Netanyahu, lunedì l’Unione Europea ha fatto un passo per rivitalizzare le sue relazioni con Israele, con la prima riunione del Consiglio di associazione UE e Israele dal 2012. La ripresa, che ha suscitato critiche da parte delle organizzazioni di diritti, però, è stato guastato dall’assenza in presenza del premier israeliano, Yair Lapid, che ha partecipato in videoconferenza all’appuntamento con l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell.

Ue ed Israele riallacciano i rapporti nonostante attriti su Iran e diritti umani

Nel suo intervento, Lapid ha assicurato che il rilancio del forum “corregge un errore storico” e ha giustificato la sua assenza con la vicinanza delle elezioni nel suo Paese e la “complessa situazione di sicurezza” nell’area. La UE e Israele mantengono una relazione fluida e hanno firmato un accordo di fornitura di gas lo scorso giugno, ma hanno ancora divergenze sull’occupazione israeliana dei territori palestinesi e sull’aiuto dell’Unione all’Autorità palestinese.

Anche a causa del rifiuto di Israele dell’accordo internazionale per impedire la nuclearizzazione dell’Iran, che Bruxelles sostiene. Lapid ha ammesso quest’ultimo disaccordo, anche se ha insistito sul fatto che entrambe le parti concordino sul fatto che “tutto deve essere fatto per impedire all’Iran di diventare uno stato nucleare”.

Israele, con un arsenale atomico non riconosciuto, ha suggerito in questi mesi – quando sembrava vicina la firma del patto con Teheran, prima dello scoppio delle proteste nel Paese – che non si sarebbe sentito legato a esso e si sarebbe riservato il diritto di bombardare l’Iran se questo avesse cercato di sviluppare armi nucleari.

Il primo ministro israeliano ha affermato che l’UE e Israele condividono “valori liberali e democratici”, ma ha dato un focus meramente economico al rilancio del Consiglio, assicurando che “consentirà la promozione dei legami economici tra Israele e la UE e rafforzare la lotta al costo della vita, sia in Israele che in Europa”.

La UE è il principale partner commerciale di Israele e ha un accordo di libero scambio. Il forum, infatti, ha cessato di riunirsi a causa del rifiuto di accogliere la richiesta comunitaria di differenziare nell’etichettatura quali prodotti provengono dal territorio riconosciuto di Israele e quali dagli insediamenti ebraici nel territorio occupato, che non ottengono i benefici tariffari della accordo di libero scambio.

Entrambi sono etichettati come “Made in Israel”. Questo forum annuale riunisce i ministri degli Esteri, un portafoglio che detiene anche Lapid. Nella sua dichiarazione, l’UE esprime la volontà di riprendere altri forum di dialogo “essenziali”, più legati alla politica e ai diritti umani; la sua “forte opposizione” all’espansione degli insediamenti ebraici e il suo impegno per la creazione di uno stato palestinese.

Lapid ha cominciato a parlare di una soluzione a due stati per Israele e Palestina

Undici giorni fa, Lapid ha sostenuto una soluzione a due stati per risolvere il conflitto in Medio Oriente nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Un accordo con i palestinesi, basato su due Stati per due popoli, è la cosa giusta da fare per garantire la sicurezza di Israele, per l’economia di Israele e per il futuro dei nostri figli”, ha affermato, in una posizione più in sintonia con quella di l’UE e Bruxelles.

Questo lunedì ha ricordato questa menzione prima di aggiungere: “Ma i palestinesi devono porre fine al terrorismo e all’istigazione [alla violenza]”. La questione è contenuta nel documento dei “punti principali” che Israele ha trasferito all’UE e in cui chiede all’Unione “di chiarire, con parole e azioni, che non tollererà politiche e azioni palestinesi che incitano all’odio e al terrorismo, che cercano di delegittimare Israele come patria nazionale del popolo ebraico, o che minano la prospettiva di un’autentica convivenza, di comprensione e rispetto reciproci” tra israeliani e palestinesi.

Inoltre “si aspetta che l’UE respinga fermamente il movimento BDS [che promuove il boicottaggio di Israele] e si opponga a qualsiasi boicottaggio o appello al boicottaggio contro lo Stato di Israele” e, più specificamente, “rifiuti il ​​riprovevole tentativo di deferire Israele o le sue politiche in quanto associate all’apartheid”. Il discorso di Lapid alle Nazioni Unite ha finito per dare impulso all’incontro di lunedì, ma ha anche aperto un nuovo fronte per lui in casa, dove l’opposizione di destra era sopra di lui.

Il suo leader, Netanyahu, l’ha definita una “totale dimostrazione di debolezza”, nonostante, quando era primo ministro, nel 2016 abbia parlato anche dei due Stati in Assemblea Generale, pur non prendendo provvedimenti in quella direzione. Il riferimento alla creazione di uno Stato palestinese è stato interpretato in Israele in chiave elettorale. I sondaggi indicano un legame tecnico tra i blocchi pro e anti Netanyahu alle elezioni del 1 novembre, le quinte in tre anni e mezzo.

Prima dell’incontro con la squadra israeliana, a cui ha partecipato a Bruxelles il ministro dell’Intelligence di quel paese, Elazar Stern, Borrell ha riconosciuto che il rapporto delle Nazioni Unite sulla situazione nei territori occupati è “preoccupante”, con un alto numero di palestinesi uccisi finora anno.

“Vogliamo riprendere il negoziato per una soluzione a due Stati e a favore della pace. Che il primo ministro [Lapid] si sia espresso così chiaramente a favore [di esso] è molto importante e dobbiamo esplorare come possiamo metterlo in pratica “, ha sottolineato Borrell lunedì.

La riunione di lunedì del Consiglio UE-Israele, incentrata sulle questioni bilaterali, le implicazioni della guerra della Russia contro l’Ucraina, la crisi energetica e alimentare, secondo l’ufficio del capo della diplomazia europea, ha suscitato critiche anche da una cinquantina di eurodeputati, che hanno chiesto alla Commissione europea di non “premiare un governo che continua con la sua politica di annessione e persecuzione, in aperta violazione del diritto internazionale e di centinaia di risoluzioni della UE”.