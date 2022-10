Alessandria: mangia un wurstel di pollo e muore | È allarme Listeria

Ad Alessandria un uomo di 80 anni ha mangiato un wurstel di pollo crudo ed è morto. A quanto pare si tratta nuovamente di meningite da Listeria monocytogenes. Sulla questione indagano l’Asl e i carabinieri del Nas.

Dunque a quanto pare la causa della morte dell’80enne è stata proprio la temutissima meningite da Listeria. Ora i carabinieri e l’Asl stanno cercando di capire se si tratti dello stesso ceppo che ha causato la morte di altre persone tra il 2021 e il 2022.

L’uomo morto dopo aver mangiato un wurstel ad Alessandria

Un uomo di 80 anni ha dunque perso la vita qualche giorno dopo aver mangiato un wurstel di pollo crudo. La triste vicenda è avvenuta ad Alessandria lo scorso 29 settembre. L’uomo in realtà era stato trasportato all’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio il 25 settembre.

Purtroppo il suo quadro clinico, anche a causa dell’età, è peggiorato nel giro di pochi giorni, giungendo al decesso. Secondo le indagini da parte dell’Asl e dei carabinieri si tratterebbe di meningite da Listeria.

L’uomo in base ai racconti dei familiari era infatti solito mangiare wurstel crudi acquistati da una grande azienda alimentare, la quale tra i suoi fornitori ha anche un’altra azienda che commercializzò alcuni prodotti contaminati.

Ora l’Asl sta cercando di capire se il ceppo di meningite che ha colpito l’uomo è lo stesso di quello che causò la morte di altre tre persone in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, tra dicembre 2021 e giugno 2022.

Il ceppo in questione è l‘St 155.

La meningite da Listeria monocytogenes

La Listeria non è altro che un insieme di batteri presenti naturalmente all’interno dell’ambiente. Questa però si manifesta nell’uomo sotto forma di una serie di infezioni gravi, tra cui anche la meningite.

La listeria può essere acquisita in particolare attraverso l’ingestione di determinati cibi contaminati, come carne o verdure crude o anche prodotti refrigerati che non necessitano la cottura prima di essere mangiati.

I sintomi tipici sono febbre, vomito, diarrea o anche perdita di equilibrio e svenimento nel caso in cui la Listeria colpisca il sistema nervoso.

In particolare nei neonati e negli over 60 la Listeria nel 20% dei casi è collegata alla meningite.

Va in ogni caso specificato che non è detto che la Listeria comporti la morte del paziente, in quanto vi sono delle cure come la penicillina G o anche la Ampicillina. In ogni caso rimane una patologia comunque molto pericolosa che potrebbe far scattare l’allarme da parte del ministero della Salute.