Ajax-Napoli, Spalletti lancia Simeone e Lozano

Il Napoli continua a vincere e contro l’Ajax cerca la settima vittoria consecutiva che consentirebbe agli azzurri di dare la mazzata definitiva al Gruppo A di questa Champions League



Con un post romantico e toccante l‘Ajax tramite i propri canali social ha presentato la sfida del Napoli omaggiando due grandi fenomeni del passato come Johan Cruijff e Diego Armando Maradona, leggende assolute dei due club.

La società olandese ha creato una grafica particolare definendo “leggendario” il match di questa sera valido per la terza giornata del Gruppo A di Champions League.



Il Napoli cerca la terza vittoria consecutiva in Champions League

Un inizio di stagione strepitoso per il Napoli di Luciano Spalletti che arriva alla sfida della Johan Cruijff con l’obiettivo di conquistare tre punti che porterebbero gli azzurri con un piede agli ottavi di finale di Champions League.

Senza Osimhen e Demme (quest’ultimo non in lista Champions) Luciano Spalletti ha annunciato due o tre cambi rispetto alla sfida di campionato vinta con il Torino.

Quasi certo l’impiego dal primo minuto per Lozano e Simeone che sostituiranno Raspadori e Politano andando a completare il tridente offensivo insieme a Khvicha Kvaratskhelia.

Il terzo cambio previsto dovrebbe riguardare il centrocampo con Ndombele pronto a sostituire uno tra Zambo-Anguissa e Lobotka.

Non dovrebbero esserci sorpresa in fase difensiva con Meret tra i pali e Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo a comporre la linea difensiva.

Rimane aperto il ballottaggio anche sulla fascia sinistra con il numero 6 portoghese che però al momento rimane in netto vantaggio su Olivera per una maglia da titolare.

Siparietto divertente in conferenza stampa con Luciano Spalletti che rimane incredulo di fronte alla domanda di un giornalista olandese che gli aveva chiesto se cercasse un punto in Olanda.

Ajax senza Sánchez e Kaplan, Kudus unica punta

Per la super sfida di stasera Schreuder dovrà rinunciare agli infortunati Sanchez e Kaplan con Wijndal che, ancora non al massimo della condizione, dovrebbe partire dalla panchina.

Confermato comunque il solito 4-2-3-1 per l’Ajax con Pasveer tra i pali, Rensch, Timber, Bassey e Blind in difesa e la coppia Alvarez-Taylor in cabina di regia.

A supporto dell’unica punta Kudus ci saranno Berghuis, Bergwijn e ovviamente Dusan Tadic.

L’arbitro dell’incontro sarà il francese François Letexier, in contemporanea alla sfida di Amsterdam per il gruppo A si giocherà la sfida tra Liverpool e Rangers.