Twitter Blue for Business: doppio badge riservato ad aziende

Twitter Blue for Business è la nuova funzionalità della piattaforma che attribuisce doppio badge ad aziende e affiliati.

L’ultima novità di un elenco infinito di cambiamenti della piattaforma di microblogging è rappresentato da Twitter Blue for Business: le aziende, dunque, hanno la possibilità di collegare gli account dei propri dipendenti al loro badge certificato. In sostanza, avranno a disposizione un doppio badge.

Twitter Blue for Business: doppio badge per le aziende

Ci sono due novità lanciate da Twitter. Le immagini del profilo aziendale, da ora in poi, saranno quadrate e le aziende, inoltre, potranno fruire di Twittter Blue for business, una versione professionale del proprio abbonamento Twitter Blue, che consente di collegare l’account dei propri dipendenti all’azienda, attraverso un meccanismo che fa leva sul doppio badge.

Per il momento, come precisato nel post sul blog del social network, Blue for Business è stato lanciato in versione beta e per un numero di aziende molto limitato.

Inoltre, Twitter si guarda bene dall’avanzare il prezzo più basso e annuncia (in una nota a piè di pagina) che “non tutte le funzionalità sono disponibili su tutte le piattaforme” (su computer, su smartphone e così via).

E aggiunge che “le funzionalità di Twitter Blue for Business possono cambiare periodicamente man mano miglioriamo il servizio“.

Cosa sappiamo su questo nuovo servizio

Sul servizio a pagamento si sa ancora poco. Consente, come illustrato nel tweet pubblicato dal social, alle aziende di collegare l’account dei propri dipendenti a un nuovo badge con l’immagine del proprio marchio.

Esther Crawford, product manager di Twitter, ad esempio, ha il badge di certificazione blu (che indica che è una personalità riconosciuta) e un badge Twitter (che indica che lavora effettivamente per questa azienda).

Sul suo blog, Twitter espone diversi casi in cui questo nuovo servizio può essere utile. Cita, in particolare, le squadre sportive, che potrebbero avere la necessità che i propri atleti mostrino i suoi colori. Stessa cosa con i media e i giornalisti ad essi connessi (anche se il caso dei freelance, che lavorano per diversi organi di stampa, non è specificato).

Anche se tutti i community manager del mondo devono agitarsi al ritmo dei grandi cambiamenti della piattaforma, il nuovo proprietario del social network mantiene un profilo basso, visto che da un sondaggio da lui lanciato è emerso che gli utenti – ben il 57% – vogliono che lui si dimetta da amministratore delegato della società.