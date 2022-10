Twitter: 20 dollari al mese per account verificato. La decisione di Elon Musk

By

Elon Musk è pronto a fare grandi cambiamenti dopo la sua nuova acquisizione.

Il nuovo padrone di Twitter, come riporta l’agenzia Bloomberg, è pronto a licenziare i dipendenti che stanno lavorando al progetto per il quale un account verificato avrà il costo di 20 dollari.

Nel caso non si porti a termine entro il 7 novembre, molti dipendenti rimarranno senza lavoro.

Il prossimo passo di Elon Musk

Elon Musk ha acquistato la società di Twitter ad un costo di 44 miliardi di dollari. Nonostante sia passato solo un giorno dal suo nuovo acquisto, la homepage del social ha già assunto un aspetto differente.

Ora è previsto un mutamento anche per la versione a pagamento, ovvero Twitter Blue.

Inizialmente gli utenti potevano usufruire del servizio a soli 4,99 dollari. Elon Musk ha deciso di portare il prezzo mensile a 19,99 dollari. Nel servizio a pagamento sarà inclusa anche la verifica dell’account dell’utente.

Proprio per parlare del cambio di policy, per poter ottenere la spunta blu che indica la verifica dell’account, sarà necessario spendere una somma maggiore rispetto al passato.

Come riferisce The Verge, Elon Musk ha pensato di proporre agli utenti una somma che va poco al di sotto dei 20 dollari.

Il piano presente attualmente, prevede che gli utenti abbiamo a disposizione 90 giorni per iscriversi oppure andranno a perdere la spunta blu, e di conseguenza il proprio account non risulterà più verificato.

L’ultimatum ai dipendenti

Il proprietario di Tesla, ha comunicato ai propri dipendenti che se non porteranno il progetto a termine entro il 7 novembre, dovranno affrontare delle conseguenze per nulla positive.

Infatti, nel caso in cui caso non venga rispettata tale scadenza, molti di loro torneranno a casa senza un posto di lavoro.

Insomma Musk prevede grandi cambiamenti per Twitter e i primi che non ne avranno del tutto vantaggi saranno proprio i dipendenti.

I licenziamenti previsti da Musk riguardano ogni dipartimento, ma in particolare il settore delle vendite e gli ingegneri.

Il sondaggio indirizzato ai vari utenti

Infine, dopo questa novità, Elon Musk ha anche lanciato un sondaggio sui social in cui ha chiesto un parere agli utenti.

In particolar modo, il fondatore di Tesla ha chiesto avrebbero voluto riportare su Twitter la piattaforma Vine, ovvero l’app utilizzata per creare dei video molto brevi lanciata nel 2013.

Attualmente il sondaggio ha trovato risposta solo da parte di oltre due milione e mezzo che hanno dato una risposta positiva per il 70%.

Non si tratta della prima volta che Musk chiede un parere ai suoi utenti, dato che anche in passato lo ha fatto proprio per capire ciò che la gente preferisce vedere.