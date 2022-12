By

Elon Musk ha lanciato un sondaggio su Twitter in cui chiedeva agli utenti se doveva dimettersi da Ad. La risposta è stata affermativa.

In un sondaggio su Twitter – creato da Elon Musk – è stato chiesto all’utenza se dovesse “dimettersi dalla carica di capo di Twitter“. Sono giunti i risultati: per la maggior parte degli intervistati la risposta è affermativa. Il miliardario rispetterà il volere del popolo digitale?

Elon Musk dovrebbe dimettersi da AD secondo gli utenti di Twitter

Elon Musk disse che avrebbe rispettato i risultati del sondaggio non scientifico, iniziato domenica sera e conclusosi con il 57,5% di sì e con il 42,5% di no. La domanda che ha posto il miliardario è la seguente: devo dimettermi dalla carica di AD?

Più di 17 milioni di voti sono stati espressi nel referendum sulla sua caotica leadership di Twitter, segnata da licenziamenti di massa, account sospesi che avevano violato le regole di Twitter, la sospensione dei giornalisti che riportavano notizie su di lui e le modifiche apportate alla policy.

Musk non ha reagito immediatamente all’esito del voto. I risultati del sondaggio arrivano in un momento in cui la sua attività deve affrontare nuove sfide. Da quando Musk ha completato l’acquisizione di Twitter ad ottobre, un certo numero di aziende ha sospeso la pubblicità sulla piattaforma.

Le finanze precarie della piattaforma di microblogging

Musk ha spesso affermato che le finanze di Twitter sono precarie. Il social, dunque, è sulla buona strada per perdere 4 miliardi di dollari all’anno dopo l’esodo degli inserzionisti, come stimato da Dan Ives, analista di Wedbush Securities.

Rispondendo a un tweet di domenica, in cui il ricercatore di intelligenza artificiale del MIT Lex Fridman ha dichiarato che avrebbe accettato il lavoro di CEO, Musk ha lasciato intendere che non è completamente soddisfatto del suo nuovo incarico. Eppure Musk ha negato di avere in mente un nuovo amministratore delegato.

“Nessuno vuole il lavoro che può effettivamente mantenere in vita Twitter. Non esiste un successore“, ha twittato Musk. “La domanda non è trovare un CEO, la domanda è trovare un CEO che possa mantenere in vita Twitter“.

Il crollo delle azioni di Tesla

Musk ha venduto miliardi di dollari di azioni Tesla, molto probabilmente per pagare il suo acquisto di Twitter. Ciò ha fatto crollare le azioni di Tesla dell’11% nell’ultimo mese, anche se sono aumentate del 5% nel trading pre-mercato dopo la rivelazione dei risultati del sondaggio.

“Questo è stato un momento negativo per Musk ed è stato un grande strapiombo sulle azioni di Tesla che continua a soffrire in modo brutale da quando la soap opera di Twitter è iniziata con il deterioramento del marchio legato a Musk“, ha detto Ives in una nota ai clienti.

Con o senza il titolo di CEO, tuttavia, Musk continuerà quasi sicuramente a controllare la direzione dell’azienda.

Dopo aver rilevato Twitter, il miliardario ha sciolto il consiglio di amministrazione dell’azienda e il suo C-Suite si è svuotato. In qualità di unico amministratore del consiglio e proprietario della società, Musk può nominare il prossimo CEO e anche dire a tale persona cosa fare una volta assunto il ruolo.