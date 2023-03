Trump sarà arrestato? Si avvicina l’incriminazione per l’ex presidente USA

Si avvicina il giorno dell’incriminazione di Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato? I possibili risvolti.

Il futuro giudiziario dell’ex presidente degli USA, Donald Trump, è pieno di incognite e tiene il Paese con il fiato sospeso. Diversi gli scenari che si aprono davanti al tycoon per quel che concerne il caso del presunto pagamento effettuato alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio.

Donald Trump, la caduta dell’ex presidente USA e la possibile incriminazione

Il momento esatto in cui potrebbe avvenire l’incriminazione (e il consequenziale arresto) dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe essere vicino.

Secondo quanto emerge dai media a stelle e strisce e dalle notizie ufficiali, il magnate avrebbe dato 130.000 dollari per acquistare il silenzio dell’attrice pornografica Stormy Daniels.

L’unica cosa certa è che gli eventi, risalenti a poco prima delle elezioni del 2016 in cui sconfisse Hillary Clinton, ebbero l’effetto contrario. Se intendeva seppellire il rapporto tra loro, cosa che nega, non ci è riuscito: sette anni dopo se ne parla ancora.

Sarà arrestato? Quante possibilità ci sono che finisca dietro le sbarre? Resisterà al processo? In che modo tutto ciò influirà sulle sue possibilità di tornare alla Casa Bianca nel 2024?

Tante sono le domande che gli Americani e il mondo si pongono di fronte a tale questione, che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico negli Stati Uniti. Sarà la prima volta che un ex presidente subisce questo tipo di processo, se l’accusa sarà confermata.

Di cosa è accusato esattamente?

Secondo Daniels, i due hanno fatto sesso nel 2006 in un hotel sul lago Tahoe, al culmine di un torneo di golf a cui parteciparono varie celebrità.

Trump era allora un magnate immobiliare, oltre che un celebre personaggio televisivo e promise all’attrice a luci rosse di aiutarla nella sua carriera, secondo quanto affermato da quest’ultima.

Un decennio dopo, Michael Cohen, allora avvocato di Trump, elargì alla donna 130.000 mila dollari, poche settimane prima delle elezioni del 2016, al fine di comprarne il silenzio.

Ciò è stato dimostrato in un processo nel 2018, in cui Cohen fu riconosciuto colpevole e condannato a tre anni di carcere.

Cohen sostiene che il suo cliente, già inquilino alla Casa Bianca, gli abbia rimborsato tale importo.

Non è illegale negli Stati Uniti comprare il silenzio di una persona, ma lo è farlo con i soldi di una campagna elettorale, in questo caso quella che ha portato Trump alla presidenza.

Quel movimento si è riversato nella contabilità della Trump Organization. Tale falsificazione documentale è, di per sé, considerata reato, se si prova che l’operazione è stata strumentale alla commissione di altro reato.

Chi decide sull’idoneità della tua imputazione?

I membri del gran giurì dovranno esprimersi sul caso. Devono votare a favore almeno 12 dei 23 cittadini di Manhattan che lo compongono.

Hanno ascoltato la testimonianza di un alleato di Trump, Robert J. Costello, ex consulente legale di Cohen. Dopo aver testimoniato, Costello ha detto ai giornalisti: “Ho detto al gran giurì che questo ragazzo [riferendosi a Cohen, ndr] non avrebbe detto la verità se gli avessero puntato una pistola alla tempia“.

Cosa succederà se lo accusano? Dovrai comparire in tribunale, anche se potrebbero essere necessari diversi giorni dalla notifica.

Trump potrebbe finire in prigione? È improbabile. La falsificazione di documenti aziendali è un reato nello Stato di New York con pene fino a quattro anni. Non è chiaro se il procuratore distrettuale incaricato del caso, il democratico Bragg, chiederà per lui il carcere.

Sono previste proteste? Il vulcano di notizie eruttato sabato mattina includeva un appello ai suoi sostenitori affinché protestassero per “riprendersi” il “paese“.

Quelle parole hanno ricordato i messaggi che furono inviati ai sostenitori dell’ex presidente USA nei giorni precedenti l’assalto al Campidoglio.

New York e Washington hanno rafforzato la sicurezza questo martedì nei punti chiave di entrambe le città, dove, per il momento, si potevano vedere più giornalisti che sostenitori.

I media hanno riferito – la scorsa settimana – che diverse agenzie federali e locali hanno tenuto riunioni per prepararsi all’eventualità di un’esplosione di malcontento tra i suoi sostenitori.

In che modo tutto ciò influenzerà la corsa di Trump alla Casa Bianca nel 2024?

È difficile dirlo. Potrebbe convincere i moderati del suo partito, di cui ha bisogno per vincere, che non è una buona idea insistere su di lui come candidato, tenendo conto che ha perso tre elezioni consecutive (quelle legislative del 2018 e 2022 e le elezioni presidenziali del 2020).

Al momento, i sondaggi confermano – di volta in volta – che continua ad essere il politico con il maggior ascendente sul conservatorismo americano.

Un paio di settimane fa, Trump ha chiarito ai giornalisti – nel giorno di chiusura della Conservative Political Action Conference – cosa non intende fare: un’accusa penale non gli impedirà di perseguire la nomina del suo partito. “Non prenderei in considerazione l’idea di lasciarlo per un secondo“, ha aggiunto. “Probabilmente qualcosa del genere mi farebbe guadagnare voti“.