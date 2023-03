Siria, nuovo raid notturno israeliano sull’aeroporto di Aleppo

Nella notte è stato registrato un nuovo raid israeliano sull’aeroporto di Aleppo, a causa di questo attacco è stato necessario chiudere lo scalo dell’aeroporto.

L’aeroporto era già stato colpito lo scorso 7 marzo, al momento non si sa ancora se ci sono state vittime o se si sono registrati dei danni. L’unica notizia certa è che sono stati lanciati quattro missili sulla struttura.

Siria, un nuovo raid israeliano colpisce l’aeroporto di Aleppo

Nella notte è stato registrato un nuovo attacco contro l’aeroporto siriano di Aleppo. A riportare la notizia è stata Tass, che a sua volta ha citato l’emittente Al Arabiya.

Tass ha reso noto che l’aeronautica israeliana nella notte ha condotto il nuovo sull’aeroporto di Aleppo, questo attacco ha reso necessaria la chiusura dello scalo e la sospensione di tutta l’operatività.

Oltre all’aeroporto di Aleppo gli altri obiettivi israeliani erano anche la capitale di Damasco e l’area di Latakia.

L’agenzia di stampa statale SANA ha riportato alcune dichiarazioni effettuate da un ufficiale militare che ha scelto di rimanere anonimo.

Al momento non si conosce lo stato attuale della situazione né la presenza di eventuali feriti o vittime né se l’aeroporto ha riportato danni strutturali.

Ciò che è certo è che contro l’aeroporto sono stati lanciati 4 missili che hanno provocato inevitabilmente l’attivazione dei sistemi di sicurezza di sistemi di difesa siriani.

L’attacco è avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi 22 marzo 2023, nella zona sono state registrate diverse esplosioni. Al momento l’aeroporto è chiuso, non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali su danni e vittime.

L’attacco del 07 marzo

Già lo scorso 7 Marzo l’aviazione israeliana aveva colpito l’aeroporto di Aleppo, in quell’occasione rimasero uccise diverse persone e l’intero aeroporto fu messo fuori uso temporaneamente a causa di danni strutturali.

Anche in questa occasione l’attacco era avvenuto in piena notte, precisamente alle ore 02:07 locali quando qui in Italia era circa 00:07. A riportare la notizia dell’attacco in quell’occasione era stato proprio il Ministero della difesa siriano.

L’attacco era giunto attraverso il Mar Mediterraneo, passando per la zona ad ovest di Latakia. I danni principali riportati in quell’occasione furono registrati sulle piste.

Negli ultimi anni Israele si è resa protagonista di diversi attacchi nei confronti di alcune strutture e obiettivi interni al governo della Siria, inclusi quelli che sono stati registrati contro l’aeroporto di Aleppo e l’aeroporto di Damasco.

Secondo quanto riportato da LaPresse lo scopo di questi attacchi è quello di impedire alla Siria di effettuare spedizioni di armi dall’Iran a gruppi militari che sono sostenuti da Teheran.

Lo scalo dell’aeroporto di Aleppo è un centro nevralgico per la nazione e ed è il punto principale da cui la Siria riceve aiuti umanitari stranieri dopo la catastrofe umanitaria che ha colpito il Paese.

Di fatti a causa del terremoto che si è verificato in Turchia il 06 febbraio 2023, la Siria è rimasta parecchio colpita, riportando devastazione e danni in diverse regioni del Paese ma anche moltissimi morti e feriti.