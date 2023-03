Cellulare, sbagliano in tanti a metterlo in carica: se fai questo errore rovini la batteria

Cellulare, in tantissimi sbagliano a metterlo in carica. Se anche tu fai questo errore, attenzione: così finisci solo per rovinare la batteria.

Cellulare nuovo e batteria già rovinata? Probabilmente lo stai caricando in maniera sbagliata. Ecco che cosa devi fare per evitare di comprare subito un nuovo smartphone. Ecco come mettere il cellulare in carica nella maniera corretta.

Cellulare, la dipendenza più “in” dell’età moderna

Chi non possiede un cellulare al giorno d’oggi? Praticamente nessuno. Persino i bambini hanno a disposizione uno smartphone non solo per tenersi impegnati ma anche per condurre ricerche scolastiche o semplicemente per svagarsi.

Sicuramente, nell’epoca attuale, possiamo parlare di una dipendenza dal telefonino. La tecnologia, se da un lato apporta numerosi vantaggi nella vita quotidiana, dall’altro contribuisce però a rendere più complicati i rapporti interpersonali.

Siamo tutti costantemente incollati con gli occhi sul cellulare tanto da non renderci conto che il tempo scorre e che ciò che ci circonda è più importante di quello che un cellulare può offrirci.

Anche l’amore oggi si cerca online. Il cellulare, anzi, spesso è proprio lo strumento prediletto pure per favorire le relazioni sentimentali. Se gli svantaggi di utilizzare costantemente un telefonino sono tanti di contro però, esistono anche numerosi vantaggi.

Pensiamo per esempio alla facilità con cui è possibile comunicare con gli altri, cercare lavoro o chiedere aiuto. Ma non solo. Diciamocelo onestamente, talvolta il cellulare è anche una moda.

Quante funzionalità nuove vengono aggiunte ogni giorno sui nostri smartphone? Infinite. Per non parlare poi del design e dell’estetica che spesso ci portano a spendere tanti soldi solo per ottenere l’ultimo modello di cellulare che tanto ci piace.

Se anche tu hai acquistato da poco un nuovo telefonino mai notato che la tua batteria si è già rovinata, occhio: probabilmente stai caricando il tuo dispositivo in maniera sbagliata. Evita di compiere questo errore che in tanti fanno. Solo così potrai salvare il tuo smartphone.

Cellulare in carica: attenzione a non rovinare la batteria

Hai comprato una cellulare nuovo ma la tua batteria è già rovinata? Probabilmente stai compiendo l’errore che in tanti fanno: ovvero non lo carichi in maniera corretta. Il telefonino ormai è un accessorio di moda a cui è impossibile rinunciare.

Sebbene siano in commercio soltanto da pochi decenni, la tecnologia continua a fare passi da gigante in questo settore, incrementando sempre più funzionalità nuove che rendono gli smartphone quasi dei sostituti umani.

Possiamo trovare in commercio tantissime tipologie di telefonini, adatti per soddisfare le esigenze di tutti. Non c’è una persona oggi che non possieda uno smartphone: i bambini e gli anziani sono diventati poi i fruitori più assidui.

Tra l’altro è possibile dotarsi di un cellulare anche pagando poco. Esistono infatti prodotti adatti a tutte le tasche. Ci sono i cellulari di fascia alta, che possono farti giocare anche uno stipendio (pensiamo per esempio all’iPhone).

Altri invece di fascia media, che offrono un buon rapporto qualità/prezzo e altri ancora di fascia bassa, che presentano le caratteristiche necessarie per soddisfare pretese basiche. In ogni caso, qualsiasi telefonino tu decida di acquistare, devi fare attenzione al modo in cui lo ricarichi.

Il caricatore è il salvavita del tuo cellulare ma anche quello che al contempo può rovinarlo. Per esempio, ricaricare il tuo smartphone con un caricatore universale non è proprio una soluzione intelligente.

Gli esperti consigliano infatti di ricaricare il proprio dispositivo solo con il caricatore originale dato in dotazione al momento dell’acquisto. Ma non è tutto. Sfatiamo anche un altro mito del quale sicuramente anche tu sarai a conoscenza.

Pure tu come tanti credi che il cellulare debba essere ricaricato quando la batteria è allo 0% e che devi toglierlo una volta che la ricarica è completa? Ebbene, sappi che stai sbagliando tutto.

Così facendo, contribuisci solo a rovinare la batteria del tuo smartphone. Alcuni studi hanno dimostrato che il cellulare soffre di “stress termico” causato dal cattivo utilizzo del caricatore che porta in maniera irrimediabile a danneggiare la batteria del dispositivo.

Gli esperti sostengono che il cellulare debba essere caricato quando la batteria segna il 15% e che debba essere staccato quando raggiunge l’80-85% di carica. Vedrai che in questo modo il tuo telefonino avrà davvero lunga vita.