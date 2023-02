Ivanka Trump e Jared Kushner citati in giudizio per l’assalto a Capitol Hill

Assalto a Capitol Hill: citati in giudizio Ivanka Trump e Jared Kushner citati in merito all’assalto di Capitol Hill.

Ivanka Trump e il marito Jared Kushner sono stati citati in giudizio in merito alle indagini che sono state messe in atto in seguito all’assalto a Capitol Hill, che ha coinvolto, in primis, il padre Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America. La coppia ha già testimoniato per diverse ore davanti alla commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti sull’attentato al Campidoglio.

Ivanka Trump suo marito Jared Kushner sono stati citati in giudizio in un’indagine che punta a chiarire il ruolo preciso svolto dell’ex presidente degli USA, Donald Trump, nell’assalto al Campidoglio contro i suoi sostenitori, messo in atto il 6 gennaio 2021.

Il procuratore speciale Jack Smith vuole che Jared Kushner e Ivanka Trump testimonino davanti a una giuria federale sulla questione, come riferito mercoledì il New York Times.

Smith ha già citato in giudizio altre figure che hanno lavorato con l’amministrazione Trump, tra cui l’ex vicepresidente Mike Pence, l’ex capo dello staff Mark Meadows e l’ex avvocato di Trump, Evan Corcoran.

Il ruolo svolto dalla coppia

Jared Kushner, 42 anni, è stato impiegato in un ruolo nebuloso alla Casa Bianca durante il mandato di Donald Trump. È stato nominato consigliere del presidente e direttore dell’Office of American Innovation, un organismo che esisteva solo sotto la presidenza di Trump ed è stato smantellato poco dopo la sua sconfitta da parte di Joe Biden.

Ivanka Trump, 41 anni, è stata anche consulente del presidente e direttore dell’Office of Economic Initiatives and Entrepreneurship, un altro organismo che ha operato solo durante il mandato di suo padre.

La coppia ha già testimoniato per diverse ore davanti alla commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti sull’attentato al Campidoglio. Ivanka Trump è stata presente tutta la giornata del 6 gennaio, mentre Kushner è arrivato più tardi, di ritorno da un viaggio in Medio Oriente. Entrambi avrebbero implorato Donald Trump di calmare i rivoltosi.

