Tra le spiagge più belle in Europa ce n’è una tutta italiana: mare pulito e cristallino

La classifica delle 5 spiagge più belle in Europa riporta al quinto posto una famosa spiaggia della Sardegna. Ecco quale.

Le vacanze sono finalmente arrivate! Per coloro che sono ancora indecisi verso quale spiaggia dirigere i propri passi, ecco una classifica delle cinque spiagge più belle d’Europa, che offre opzioni per tutti i gusti. Oltre alle spiagge più conosciute, questa classifica presenta anche alcune gemme nascoste che in pochi conoscono, spesso situate in zone remote o poco frequentate dai turisti. Scopriamo insieme quali sono queste spiagge da sogno.

Le Isole Lofoten tra le spiagge più belle in Europa

Prima in classifica la Norvegia, che vince tutto con la spiaggia di Haukland, sulle Isole Lofoten. Immaginate acque cristalline e un’acqua fredda e rigenerante, il tutto con aggiunte spettacolari che solo la Norvegia può regalare: fenomeni naturali unici come il sole di mezzanotte e l’aurora boreale.

Il clima non è tropicale, visto che ci troviamo a 300 km dal Circolo polare artico, ma fare il bagno non è un’impresa impossibile. Interessante anche il percorso che porta alla spiaggia a piedi, completamente immerso nel verde. In alternativa, si può pensare di prendere l’auto, anche se secondo noi toglierebbe un po’ di magia all’esperienza.

Isole Ebridi e Plage de Palombaggia

Al secondo posto troviamo la Scozia con l’arcipelago delle Isole Ebridi Esterne. Mai sentite? In effetti, non sono conosciute ai più, ma si tratta di atolli caratterizzati da spiagge mozzafiato, che quasi nessuno si aspetterebbe da un Paese come la Scozia.

In modo particolare, è assolutamente consigliata una visita a West Beach, una spiaggia sull’Isola di Berneray. Questa e le altre spiagge delle Ebridi sono l’ideale per coloro che cercano momenti di relax a contatto con la natura, anche selvaggia. Si tratta di una zona impervia, perciò è sconsigliata alle famiglie con bambini.

E se proprio avete voglia di un’avventura alla Robinson Crusoe, visitate St. Kilda, l’isola più remota delle Ebridi. Si tratta di una riserva naturale deserta nella quale si aggirano animali magnifici come squali e balene. Terzo posto per Plage de Palombaggia, in Corsica. Stavolta si tratta di una località rinomata per i suoi paesaggi e la limpidezza dell’acqua.

Gli scenari che si possono ammirare qui sono davvero unici, con colori che sembrano dipinti, rocce di granito rosa e tanto altro. Per questo, le attività preferite dai turisti che si fermano nella zona sono le immersioni e lo snorkeling, attività assolutamente praticabili grazie alla trasparenza dell’acqua e alla calma del mare, che facilitano l’osservazione del fondale.

Platja Illetes a Formentera

Penultimo posto per Formentera, con la sua Platja Illetes: un paradiso di sabbia dorata e acque cristalline. Sicuramente non è una zona tranquilla e remota, visto che le Baleari sono la meta più gettonata soprattutto dai Vip.

Comunque, potrebbe valer la pena di stringere i denti di fronte al caos: la spiaggia di Platja Illetes è situata all’interno del Parco Naturale di Ses Salines e si divide in due versanti, uno sabbioso e uno roccioso. L’acqua è placida, non profonda e trasparente: l’ideale anche per i più piccoli.

E in più, trascorrendo una giornata qui si potrebbe pensare di fare un giro all’interno del Parco naturale, visto che l’ingresso è gratuito.

La Sardegna tra le spiagge più belle in Europa

Veniamo al punto caldo di questa classifica: il quinto posto che vede l’Italia protagonista. Dove sarà la spiaggia tra le più belle d’Europa? E perché proprio in Sardegna? Si tratta della spiaggia di Cala Goloritzé, alle spalle del Monte Caroddi.

Tra mare e montagna, questa spiaggia collocata nel Golfo di Orosei è caratterizzata da sabbia bianca, sorgenti sottomarine, ciottoli bianchi e mare cristallino, un vero e proprio paradiso caraibico. Non a caso è Patrimonio naturale dell’UNESCO. Il colore dell’acqua cambia regolarmente a causa delle correnti marine, offrendo così una varietà di colori ogni giorno.

Tuttavia, a causa della presenza della montagna alle sue spalle, la spiaggia è esposta al sole solo fino alle 15:00 del pomeriggio. Per accedere a questa meraviglia, è necessario acquistare un biglietto.

In conclusione, queste cinque spiagge rappresentano alcune delle più belle d’Europa, offrendo paesaggi mozzafiato, acque cristalline e un’atmosfera unica. Che siate amanti della natura selvaggia, delle acque fresche o del calore tropicale, queste destinazioni promettono di regalare momenti indimenticabili durante le vostre vacanze estive.

Quindi, fate la vostra scelta e preparatevi a godervi un’esperienza unica sulla spiaggia che più vi affascina. Buone vacanze!