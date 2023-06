Cicciolina ha denunciato il figlio per minacce ed estorsione

L’ex pornostar Cicciolina ha denunciato il figlio, che nega le accuse: “Minacciata con il taser per estorcermi denaro”.

Cicciolina fa arrestare il figlio. La donna ha denunciato, Ludwig Koons figlio unico 30enne per minacce con un taser ed estorsione. La ex porno attrice ha affermato che il figlio l’avrebbe minacciata per estorcerle del denaro, mentre il ragazzo ha negato tutto nonostante non neghi il rapporto complesso con la madre. Chi è Ludwig Koons, il figlio unico di Cicciolina, classe 1992, aspirante attore. Un matrimonio complicato, l’affidamento, poi il caso di droga: nel 2019 era stata trovata della droga nella sua abitazione: “Mi hanno lasciato andare subito”.

Cicciolina denuncia il figlio per minacce ed estorsione di denaro

Ha negato tutto davanti al giudice Ludwig Koons. Il figlio di Cicciolina, nato dall’unione tra l’ex pornostar e il famoso artista Jeff Koons, non ci sta alle accuse ricevute dalla madre. L’uomo è stato accusato di averla minacciata con un taser e di averle chiesto dei soldi, con la finalità dunque di estorsione. Anche se ammette l’esistenza di tensioni, davanti alle forze dell’ordine ha affermato: “Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata. È una cosa che non mi appartiene“.

Intanto Koons è stato già arrestato. L‘ex attrice hard ha denunciato il figlio nella giornata di ieri, i militari hanno eseguito l’intervento in zona Cassia nel primo pomeriggi. Poi l’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale della Capitale, che ne ha applicato anche il divieto di dimora in quel di Roma. Poi dopo l’arresto il figlio di Ilona Staller è stato rimesso in libertà.

Le accuse per lui sono anche di detenzioni di armi illegale. I carabinieri hanno trovato infatti nella sua abitazione un taser, con il quale avrebbe a detta della madre minacciato la donna. Lo ha raccontato l’ex pornostar ai militari, anche se Ludwig Koons di fronte al giudice si è difeso affermando che quanto detto dalla madre è il falso. Non esclude battibecchi con Cicciolina l’accusato, che alla presenza del taser ha risposto: “E’ stato un regalo di un amico”. L’arma, dice Koons, era dunque un regalo e non è mai stata usata per fare male a nessuno. Inoltre il ragazzo, 30 anni classe 1992, ha detto che non sapeva fosse illegale la detenzione del taser.

L’arresto in un bar

Una volta arrivati in zona Cassia i militari, chiamati dalla ex porno diva, hanno trovato il giovane in un bar nei pressi della sua abitazione. Poi i carabinieri hanno invitato il 30enne a seguirlo a casa, dove hanno trovato l’arma su un tavolo accanto la camera da letto. Non è la prima grana con la legge per Ludwig Koons, per il quale pochi mesi fa era stata decisa la disposizione di libertà vigilata. Il 13 aprile infatti un’ordinanza gli aveva vietato anche di detenere qualsiasi arma, mentre il giudice che si è occupato del caso – convalidandone l’arresto – ha fatto sapere che con la madre ci sarebbe una forte conflittualità.

La donna infatti ha denunciato diverse volte condotte vilente del figlio, con finalità di estorsione di denaro. Lo si legge nell’ordinanza di convalida.

Chi è il figlio di Cicciolina

Come scrive nel pomeriggio di oggi il quotidiano Il Corriere della Sera, Ludwig Koons da bambino era stato protagonista di una dura battaglia legale per l’affidamento, andata avanti tra la mamma e Jeff Koons. Nato un anno dopo il complicatissimo matrimonio tra l’attrice e l’artista, da piccolo è stato alla fine affidato alla madre.

Ludwig è il figlio unico dell’ex porno attrice, è nato nel 1992 ed ha studiato all’Accademia di Belle Arti. Il giovane ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, diventando attore. O meglio aspirante attore, visto che finora non è mai riuscito veramente a imporsi o a sfondare nel campo della tv, del cinema o del teatro.

In questo senso il nome, pesante, non lo ha mai aiutato. Il ragazzo ha spesso dichiarato di non essere stato scritturato a causa della sua famiglia. In passato era anche comparso in alcuni programmi televisivi, ma come ospite dei salotti. Lì aveva parlato dei problemi familiari, ma anche con quelli con la giustizia.

Non è nuovo a denunce infatti, visto che nel 2019 – come detto – era stata trovata della droga nella sua abitazione. Da Barbara D’Urso, ospite su Canale 5, il ragazzo aveva raccontato di essere partito per Parigi, per incontrare il padre visto che casa sarebbe dovuta essere ristrutturata. Una volta tornato, aveva raccontato in trasmissione, i carabinieri gli avrebbero chiesto le chiavi di casa, poi una volta saliti all’interno dell’abitazione avrebbero arrestato tre ragazzi che stavano eseguendo i lavori. I tre erano stati fermati per possesso di droga, ma in quel caso il figlio di Cicciolina aveva detto di non essere complice in nessun modo: “A me mi hanno lasciato andare subito” aveva dichiarato. Adesso le accuse della madre, per minacce ed estorsione. La donna ha denunciato minacce con fini di estorsione di denaro, anche se il 30enne, adesso di nuovo in libertà dopo l’arresto, continua a negare.