Israele si appresta ad attraversare un nuovo momento di tensione che ha già cominciato chiaramente a mostrarsi dato che oltre 100 riservisti dell’Aeronautica militare israeliana hanno affermato che, nel caso in cui Netanyahu procedesse con la discussione finalizzata all’approvazione della revisione giudiziaria, non si renderanno disponibili al servizio. Il ministro della Difesa Gallant ha dichiarato, durante un discorso tenuto in occasione delle cerimonie all’accademia militare, che le minacce di sospendere il servizio pervenute da parte dei piloti dell’Aeronautica militare mettono in pericolo la sicurezza di Israele stesso.

La tensione che si è generata dagli scontri tra fazioni israeliane e milizie sostenute dal regime iraniano hanno portato a un’escalation degli attacchi reciproci e questo ha generato un meccanismo nel quale si sono inserite le maggiori potenze globali. Tutto per cercare di calmare il nervosismo e proteggere così anche la popolazione che subisce continuamente rappresaglie e non riesce a vivere una quotidianità serena da moltissimi anni.

La situazione è peggiorata in maniera repentina da quando Netanyahu ha assunto il ruolo di primo ministro con l’inizio del 2023 e proprio per questo ha avuto anche uno screzio diplomatico con gli storici amici e alleati Stati Uniti che nonostante non abbiano mai nascosto il loro appoggio Tel Aviv durante gli ultimi mesi hanno manifestato la loro contrarietà rispetto alle azioni intraprese dal governo e non si tratta soltanto razzista e provocatoria nei confronti dei palestinesi ma anche della riforma giudiziaria in programma, che ha generato per numerosissime settimane un afflusso di centinaia di migliaia di persone che hanno protestato contro un disegno di legge che va sostanzialmente a privare la Corte Suprema israeliana della sua imparzialità e concede il potere all’ambito politico della nomina dei giudici e priva anche, sostanzialmente, della possibilità di condannare un’esponente politico in quanto le decisioni presa dalla Corte Suprema possono essere contrastate mediante una votazione a cui parteciperanno i deputati della Knesset e che per vedere decadere la decisione deve raggiungere avere la maggioranza.

I riservisti dell’Aeronautica militare d’israele Hanno deciso di disertare

La notizia che più di 100 riservisti dell’aeronautica di Israele si rifiuteranno, probabilmente, di prestare servizio se la revisione della giustizia israeliana proseguirà, come in programma alla Knesset. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla capacità del governo Netanyahu di gestire la situazione in modo efficace e duraturo.

Questa decisione potrebbe avere gravi conseguenze per la capacità di difesa dell’aeronautica e mettere in pericolo la sicurezza nazionale.

Ciò che ha sollevato preoccupazioni maggiori nelle ultime ore è il disegno di legge che punta ad impedire ai giudici di esercitare il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza delle decisioni del governo. Ciò in parole povere equivale a dichiarare che ogni scelta, anche se ritenuta antidemocratica, controproducente o anche una pseudo violazione dei diritti umani non potrà essere contestata dall’unico organismo che era, fino ad oggi, in grado di farlo.

Sono sorti timori e preoccupazione riguardo alla limitazione dell’indipendenza del sistema giudiziario soprattutto in merito alla violazione dei diritti umani.Durante gli ultimi mesi la comunità internazionale ha notato un repentino incremento degli attacchi reciproci, che hanno riportato indietro negli anni ai tempi più bui e fatto preoccupare per una possibile terza intifada palestinese. Attacchi che gli ultimi giorni ha mostrato nuovamente la loro ferocia verso obbiettivi israeliani e, pertanto, i timori sono riemersi più insistenti che mai.

I 110 e riservisti dell’Aeronautica hanno deciso di inviare una lettera di protesta al ministro della Difesa Gallant, nella quale è riportato: “Stiamo annunciando oggi che se la legge per abolire la causa di ragionevolezza, o qualsiasi altra legge che fa parte della riforma legale, approva le terze letture della Knesset, saremo costretti a interrompere immediatamente il nostro volontariato per il servizio di riserva“.

I militari israeliani hanno annunciato così la loro intenzione di interrompere immediatamente il volontariato per il servizio di riserva qualora la legge per abolire la causa di ragionevolezza, o qualsiasi altra legge che fa parte della riforma legale, venisse approvata in terza lettura dalla Knesset.

Nella lettera i riservisti hanno affermato di essere membri dell’equipaggio volontario, ufficiali del controllo del traffico aereo e altri ufficiali in servizio presso il quartier generale dell’IAF. La missiva è stata indirizzata al ministro della Difesa Yoav Gallant, al capo militare tenente generale Herzi Halevi e al capo dell’IAF Magg. Gen. Tomer Bar.

La legge in questione riguarda l’abolizione della causa di ragionevolezza, che impedisce l’accusa e la condanna di un individuo sulla base di una confessione ottenuta sotto costrizione. La discussa riforma legale, di cui questa legge fa parte, ha generato un acceso dibattito a Israele e suscitato preoccupazionitra i difensori dei diritti umani.

La decisione dei riservisti dell’IAF di minacciare l’interruzione del servizio di riserva rappresenta un segnale di protesta significativo contro l’eventuale approvazione di questa legge. Resta da vedere quale sarà la risposta delle autorità militari israeliane a questa iniziativa.

I piloti dell’aereonautica militare israeliana hanno precisato anche che: “Proseguire il processo legislativo della riforma legale danneggerà gravemente il carattere democratico dello Stato di Israele. Tale legislazione conferisce al governo un potere illimitato, senza possibilità di limitazione da parte della magistratura, e ci porterà in un punto di non ritorno”.

Sostenendo anche che: “La legalità delle azioni dell’IDF si basa sul fatto che lo Stato di Israele è uno stato democratico e sull’esistenza di un sistema giudiziario indipendente e forte”. “Non serviremo nell’esercito di un paese che non è democratico”.

I riservisti dell’IDF, in particolare piloti e le forze speciali, si presentano in servizio volontario più frequentemente rispetto ai loro colleghi chiamati in servizio con un ordine formale.

In passato, le richieste di alcuni riservisti di rifiutarsi di prestare servizio a causa di sforzi legislativi governativi hanno causato preoccupazione all’interno delle forze armate, ma nonostante ciò, tali richieste sono aumentate negli ultimi giorni.

Il governo israeliano ha ripreso ad avanzare alcuni elementi del piano di revisione giudiziaria alla Knesset, dopo averlo sospeso per diverse settimane, provocando un nuovo aumento di richieste di rifiuto del servizio di riserva.

La riforma continua a generare controversie e proteste tra i difensori dei diritti umani e i riservisti dell’IDF che si oppongono alla sua implementazione.

La scorsa settimana, centinaia di riservisti in varie unità d’élite hanno inviato lettere in cui minacciavano di rifiutarsi di offrirsi volontari per il servizio di riserva se la revisione giudiziaria avesse continuato. Allo stesso modo, centinaia di medici militari hanno avvertito che qualsiasi mossa unilaterale del governo per approvare la revisione avrebbe portato a “misure drastiche e unilaterali da parte dei medici riservisti“.

L’esercito israeliano ha affermato che punirà i soldati che si rifiutano di presentarsi in servizio quando gli viene ordinato, ma ha sottolineato che non verrà intrapresa alcuna azione contro i riservisti che al momento stanno solo minacciando di non presentarsi. Secondo le autorità israeliane c’è differenza tra il rifiuto effettivo e la firma di una petizione che minaccia di rifiutare. L’IDF ha riferito che nei mesi scorsi ci sono stati solo alcuni “casi isolati” di soldati che hanno rifiutato attivamente un ordine di chiamata alla riserva. Secondo quanto riportato da Army Radio, alti ufficiali dell’IDF stanno considerando il licenziamento di quattro riservisti che si sono rifiutati di presentarsi da diversi mesi.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha criticato le minacce di rifiuto di servizio da parte dei riservisti dell’IDF in risposta alla revisione giudiziaria del governo. Gallant ha dichiarato che l’IDF non deve essere utilizzato come strumento in campagne politiche o dichiarazioni incendiarie di persone anonime.

Ha sottolineato inoltre che gli appelli al rifiuto e le minacce di interrompere il volontariato mettono in pericolo la competenza e i valori fondamentali dell’IDF come esercito popolare. Ha anche affermato che chiunque chieda il rifiuto non agisce come parte di una protesta legittima, ma sta invece danneggiando la sicurezza dello Stato di Israele. Gallant ha fatto queste dichiarazioni durante una cerimonia di consegna dei diplomi dei cadetti presso la scuola per ufficiali dell’IDF a Bahad 1.

Durante la stessa cerimonia di mercoledì, il Capo di Stato Maggiore dell’IDF Halevi ha affermato che gli ufficiali dell’IDF devono intervenire nella violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Halevi ha fatto queste dichiarazioni in seguito a una serie di recenti attacchi. Ha affermato che un ufficiale che vede un cittadino israeliano che intende lanciare una molotov in una casa palestinese e resta a guardare non può essere considerato un ufficiale dell’IDF.

Halevi ha sottolineato che l’IDF agisce esclusivamente per la sicurezza dei cittadini e ha criticato la fustigazione di coloro che dedicano la propria vita alla difesa, in un apparente riferimento al colonnello Eliav Elbaz, il comandante della brigata regionale Binyamin, che è stato oggetto di intensi abusi verbali da parte degli israeliani dopo l’attacco terroristico vicino all’insediamento di Eli in Cisgiordania. L’IDF ha dispiegato ulteriori truppe in Cisgiordania dopo l’attacco della scorsa settimana e le successive furie dei coloni.

Blinken ha bacchettato il governo israeliano per le azioni intraprese

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che i disordini in Cisgiordania, inclusa la costruzione di insediamenti e gli attacchi dei coloni ai villaggi palestinesi, rendono molto più complicato per gli Usa cercare un accordo tra Israele e Arabia Saudita. Parlando all’evento del Council on Foreign Relations a New York, Blinken ha affermato che sia l’Arabia Saudita che Israele sono interessati alla prospettiva della normalizzazione, ma ha anche riconosciuto che è un processo incredibilmente impegnativo e difficile, che richiederà tempo e sforzi da entrambe le parti.

Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno lavorando per agevolare tale processo, ma i disordini in Cisgiordania rappresentano un profondo ostacolo.

Blinken ha avvertito che la situazione in Cisgiordania sta complicando la prospettiva di poter avere equilibrio e ripristinare i rapporti tra Tel Aviv e Ryadh. Ha affermato che la costruzione di insediamenti e gli attacchi dei israeliani ai villaggi palestinesi stanno rendendo molto più difficile, se non impossibile, approfondire gli accordi esistenti e ampliarli per includere l’Arabia Saudita.

Blinken ha anche affermato di aver discusso della questione con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen e ha sottolineato che non è nell’interesse di Israele che ciò accada, sia a causa delle difficoltà che ciò comporta per la normalizzazione, sia per le conseguenze pratiche.