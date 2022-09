Bicchiere d’acqua prima o dopo il caffè? Sbagliamo quasi tutti: cosa è giusto fare

Il bicchiere d’acqua prima o dopo il caffè? È un rito comune ma spesso si commette un grave errore. Ecco cosa dicono gli esperti.

Nessuno ci fa più caso e il bicchiere d’acqua viene sempre servito insieme al caffè. Che sia al bar, a casa o da amici questa tradizione importante è continuativa nel tempo e molto interessante. Nonostante questo, tantissimi commettono un errore perchè quasi nessuno sa se sia meglio bere l’acqua prima o dopo il caffè. Gli esperti hanno voluto fare chiarezza.

Caffè e bicchiere d’acqua, una tradizione importante

Ma quando si beve l’acqua, prima o dopo il classico rito del caffè? Il rito e la tradizione di pulire la bocca è molto importante e ogni persona ha il suo modo di fare, preparando il palato ad assaporare il gusto deciso del caffè.

Succede in ogni parte d’Italia ed è una tradizione, infatti insieme alla tazzina del caffè viene servito un bicchiere d’acqua. Molte persone la bevono prima per lavarsi la bocca, alcuni dopo per togliersi l’amaro del caffè. La domanda giusta è: perché viene servita e qual è il momento migliore per berla? Gli esperti in materia hanno pensato di dare una risposta in merito togliendo eventuali dubbi.

Tante persone non la bevono, altre non capiscono la funzione e moltissimi consumatori di caffè la buttano giù di fretta senza nemmeno pensarci. Il problema di fondo è uno, ovvero capire che tipo di caffè si stia per bere tra il classico espresso del bar e una tazzina di prodotto da degustazione di altissimo livello.

Bicchiere d’acqua: si beve prima o dopo il caffè?

Il bicchiere d’acqua può servire a pulire la bocca prima di bere il caffè, al fine di eliminare ogni tipo di residuo di cibo o altro. Questo è fondamentale per preparare il palato ad accogliere il vero aroma e degustare a pieno questa meraviglia che rimarrà persistente per alcune ore.

Quindi, da un lato c’è la necessità di bere prima acqua per favorire la degustazione della bevanda.

Quando l’acqua viene bevuta dopo il caffè è perché il prodotto non è di buona qualità. Nel momento in cui un soggetto ha l’esigenza di “lavare via” il sapore, ecco che l’organismo attua una richiesta chiara di acqua fresca immediata. Un prodotto di scarsa qualità lascia le fauci secche e un cattivo aroma al palato.

Al contrario, un buon caffè aumenta la salivazione e lascia la bocca idratata grazie alle sostanze acidule contenute. In linea generale si potrebbe dire che non c’è un metodo giusto o sbagliato, ma solo una esigenza ben precisa da seguire.

Il bisogno del “dopo” è per lavarsi la bocca da quell’aroma poco gradevole che spesso i caffè lasciano.

Un’altra domanda sorge spontanea: acqua liscia oppure con le bollicine? Anche in questo caso è puramente gusto personale, perché non è esatto dire che le bollicine puliscano meglio la bocca.