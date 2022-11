Tina Cipollari, la dolorosa confessione nel suo libro: “L’uomo della mia vita è morto”

Tina Cipollari come non l’abbiamo mai vista. La prorompente vamp di Canale 5 si mostra fragile e con la voce strozzata. L’uomo della sua vita se n’è andato per sempre.

Lacrime amare per Tina Cipollari che davanti a tutta Italia confessa un dolore mai metabolizzato: l’uomo della sua vita è morto.

Tina Cipollari e il grande dolore che si porta dentro

In 25 anni di messa in onda di UeD, sono state veramente rarissime le volte in cui Tina Cipollari non abbia sfoderato il suo migliore sorriso. Spalla destra di Gianni Sperti e pupilla di Maria De Filippi, il programma non avrebbe senso senza di lei. Almeno questo è quello che il pubblico mariano e il popolo del web pensano.

Ironica e autoironica, solare, con la lingua tagliente sempre pronta attaccare ma anche elogiare chi lo merita, la vamp di Canale 5 è il pilastro del programma più seguito sulla rete del Biscione.

Eppure, anche Tina che si mostra sempre così forte e divertente, in realtà dentro di sé nasconde un segreto che ha tirato fuori nel suo libro. Da qualche settimana, è in tutte le librerie l’autobiografia della Cipollari.

Nel suo manoscritto dal titolo “Piume di struzzo-Storia di una donna”, la star di UeD si è raccontata a cuore aperto parlando anche di alcuni segreti più nascosti e reconditi del suo privato.

Proprio nel libro che sta spopolando, ha deciso di raccontare un evento drammatico della sua vita che l’ha segnata per sempre: l’amore della sua vita è morto e questo lutto lei non è ancora riuscito a metabolizzarlo.

Chi è l’uomo a cui si riferisce la vamp di Canale 5

Tina Cipollari ha pubblicato da poco un libro dal titolo “Piume di struzzo-Storia di una donna” in cui racconta della sua vita, dei suoi esordi in tv ma nel quale svela anche dei retroscena inediti sul suo privato. Sapete per esempio, che ha raccontato anche della morte dell’uomo più importante della sua vita?

Intervista data da diversi settimanali come Chi e Novella 2000, Tina Cipollari ha voluto condividere con l’Italia e i suoi tantissimi seguitori di un forte dolore provato in passato ma che ancora tutt’oggi non è riuscita a metabolizzare: la morte di Antonio.

Chi è quest’uomo del quale la Cipollari parla anche nella sua autobiografia? La persona in questione è stato uno degli amori più grandi di Tina Cipollari, l’uomo per il quale perse la testa, colui che è stato in grado di farle provare delle sensazioni mai vissute.

Nemmeno Kikò, ha dichiarato Tina, che è stato suo marito per tanti anni e che è padre dei suoi figli, è stato in grado di trasmetterle lo stesso amore donatole da Antonio. La Cipollari racconta anche che la sua famiglia e le sue amiche non accettavano la presenza di Antonio nella sua vita.

Lui, un uomo più grande di lei, divorziato e con dei figli a carico, non era ben visto in casa Cipollari. Benestante, era riuscito a costruire una vita di agi che voleva condividere proprio con lei.

Lacrime e dolore per l’opinionista Mediaset

Tina racconta che Antonio le ha insegnato a spiccare il volo, a tirare fuori il suo carattere peperino e l’ha istruita anche sui sentimenti: lei era davvero pazza di lui e lui aveva perso follemente la testa per lei.

Purtroppo però il destino delle volte è crudele ed entrambi hanno pagato lo scotto di un amore che non è stato mai benedetto da nessuno: purtroppo Antonio è venuto a mancare a causa di una brutta malattia che l’ha portato via:

“Antonio, l’uomo della mia vita, è morto portato via da un brutto male”.

Non è riuscita, dopo anni, ancora a metabolizzare questo lutto che si porta dentro. La perdita di Antonio è stata per lei devastante. Nessun altro uomo è stato in grado di farle vivere un amore grande come quello condiviso con il suo ex.