Tunisia-Australia, probabili formazioni

La Tunisia ha pareggiato per 0-0 nel match d’esordio contro la Danimarca, l’Australia invece deve riscattarsi dopo il pesante 4-1 subito contro la Francia, le due squadre si sfidano per tenere aperte le speranze di qualificazione in un Gruppo dove i campioni del mondo in carica e i danesi partono sicuramente favoriti.



Non può più permettersi passi falsi l’Australia che dopo il passo falso contro la Francia deve riscattarsi e cercare una vittoria per sognare ancora la qualificazione agli ottavi di finale.

L’Australia aveva iniziato benissimo il suo mondiale andando in vantaggio dopo 9 minuti nella partita contro i campioni del mondo che poi hanno avuto la forza di ribaltare il match.

La formazione di Graham Arnold partirà con i favori del pronostico ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare una Tunisia che con la Danimarca ha dimostrato di avere un’ottima organizzazione di gioco.

I nordafricani partivano sfavoriti anche con la Danimarca ma si sono guadagnati sul campo un pareggio meritato con una grande fase difensiva ed una buona qualità tecnica sulla trequarti.

Con una vittoria la Tunisia potrebbe sognare un posto agli ottavi sperando in una vittoria della Francia sulla Danimarca.



.@craig_goodwin11 became the 7️⃣th Australian to score at a #FIFAWorldCup, which was also the earliest goal for the #Socceroos in the tournament 👏#GiveIt100 pic.twitter.com/6qqKw4FO6v — Socceroos (@Socceroos) November 23, 2022

Tunisia con il 5-3-2, confermati gli stessi undici che hanno fermato la Danimarca

Nessuna novità per Kadri che dovrebbe confermare la stessa formazione che ha ben figurato nella sfida pareggiata contro la Danimarca.

Tra i pali ci sarà Dahmen, davanti a lui la linea difensiva a cinque sarà composta da Drager, Meriah, Talbi, Bronn e Abdi.

A centrocampo la regia sarà affidata a Laïdouni, Skhiri e Ben Slimane con Msakni che giocherà in appoggio all’unica punta Jebali.

Australia con il 4-3-3, Duke confermato come unica punta

Graham Arnold ha assolutamente bisogno di una vittoria per continuare a sognare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Nell’ultimo turno Mitch Duke e compagni sfideranno la Danimarca in un match complicato e decisivo per il passaggio del turno.

Tra i pali Ryan, protetto da Atkinson, Rowles, Souttar e Behich.

In mediana Mooy, McGree e Irvine, davanti il tridente sarà quello formato da Leckie, Goodwin e Duke

Il match sarà trasmesso alle ore 11 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai e in streaming tramite l’app RaiPlay.