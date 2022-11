Ingerisce dell’hashish in casa: grave un bambino di 18 mesi

By

A Novara un bimbo di 18 mesi ingerisce sostanze stupefacenti, molto probabilmente dell’hashish: è ora in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara.

Il bambino, dopo aver ricevuto delle prime cure, per il momento pare non essere in pericolo di vita.

Le sue condizioni però sono comunque serie ed è quindi ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale Maggiore a Novara per ricevere cure ed essere monitorato.

