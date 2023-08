Test della personalità, scegli un personaggio della foto: svela molte cose su di te

Sei pronto a cimentarti in un test della personalità? Per svolgerlo dovrai semplicemente scegliere un personaggio della foto.

I test della personalità che richiedono l’uso di figure possono essere molto divertenti e stimolanti. Mettiti alla prova anche tu.

A cosa servono i test della personalità?

Considerati come strumenti psicologici usati per valutare e misurare alcuni aspetti chiave della personalità di ognuno, i test psicologici mirano a fornire una comprensione più approfondita delle modalità di pensiero delle persone. In particolare, puntano a mettere in luce il modo di pensare, sentire e comportare di ognuno. Per questo motivo, i test sono molto usati nei contesti clinici ai fini di ricerca e valutazione.

Le teorie su cui si fondano i test della personalità possono essere diverse, come pure gli approcci e metodi valutativi. Ogni test può essere somministrato con un’intervista strutturale o, come in questo caso, sottoponendo a chi guarda un’immagine nella quale bisognerà scegliere qualcosa piuttosto che altro. In particolare, di seguito ti chiederemo di scegliere un falegname tra quelli mostrati nella figura. La tua scelta determinerà un profilo psicologico piuttosto che un altro. Sei pronto?

Scegli una persona

Guarda l’immagine che ti proponiamo qui sotto e scegli uno tra i quattro personaggi proposti.

Hai scelto il primo uomo? Vuol dire che la tua è una indole calma e tranquilla. Sei una persona in grado di adattarsi alle situazioni ed affrontarle con molta serenità, ponendoti in modo molto rilassato nei confronti della vita. Ne risulta che sei una persona che sa gestire lo stress e prendere decisioni senza ansie.

Hai scelto il secondo personaggio? Allora la tua personalità è ricca di coraggio. Sei una persona che non si lascia spaventare da nulla, anzi! Ti piace l’avventura ed il rischio a cui non ti sottrai mai. La tua vita è alla perenne ricerca di esperienze che ti portino al di fuori della tua comfort zone. Il che ti fa distinguere dagli altri.

Se hai scelto il terzo personaggio, vuol dire che la tua è una personalità molto più riflessiva. Sei profondo, intuitivo ma tendi a considerare prima varie scelte prima di prendere davvero una decisione valida. La tua consapevolezza ti fa essere ben ponderato tanto che gli altri ti considerano come un saggio.

Se hai scelto la persona caratterizzata dal numero quattro sicuramente ti contraddistingue una personalità piuttosto introversa. Ti piace stare da solo al fine di ricaricare le tue energie. Proprio da solo, infatti, riesci a ragionare meglio sulle tue emozioni e sui tuoi pensieri. Sei una persona che ama l’introspezione e predilige la pace e la tranquillità.

Dopo aver letto i profili di tutte e quattro le personalità, ti ci rivedi oppure no? Siamo curiosi di scoprire se il test della personalità ci ha azzeccato oppure no.