Test psicologico, scegli una pietra preziosa: rivelerà un lato nascosto su di te

Esiste un test psicologico che utilizza le pietre preziose come stimoli visivi o materiali da esaminare. Vediamolo insieme.

In questo test psicologico, scegliendo una pietra preziosa piuttosto che un’altra scoprirai un lato nascosto del tuo carattere.

Test psicologico sulla personalità

Nel test psicologico che ti proponiamo oggi, ti verrà chiesto di scegliere una pietra preziosa. In questo modo, scoprirai un lato della tua personalità che non conoscevi.

Del resto, le pietre preziose possono essere utilizzate come simboli o metafore in molte tecniche di psicoterapia e di valutazione psicologica.

Inoltre, alcune tecniche di psicoterapia utilizzano la gemmoterapia, ovvero l’utilizzo di pietre preziose o semipreziose come supporto terapeutico.

In questo caso, le pietre preziose sono selezionate in base alle proprietà che si ritiene possano avere un effetto benefico sul paziente (ad esempio, la turchese per la calma e la protezione, l’ametista per la purificazione e la guarigione, ecc.).

Entriamo nel vivo vedendo in cosa consiste, nel dettaglio, il test psicologico che ti proponiamo oggi. Sei pronto? Naturalmente, si tratta di un test da fare per divertirsi che non poggia su alcun fondamento scientifico.

Scegli una pietra preziosa

Solitamente, a ciascuna pietra preziosa viene abbinata una personalità particolare. In questo test psicologico ti verrà chiesto di scegliere una pietra tra quelle che ti piace di più.

Chi sceglie il rubino è un soggetto dotato di un carattere forte. Ha una personalità sicura di sé, con energia e vitalità. Questa pietra rossa, infatti, sin dall’antichità era simbolo di aristocrazia, potere e coraggio.

Se la scelta ricade sull’ametista significa che il soggetto ha personalità molto frizzante ma, al tempo stesso, pieno di passione e sensibilità.

Chi sceglie l’ametista potrebbe essere una persona molto equilibrata e lucida, non guidata dall’istintività ma dalla calma e dalla saggezza e gli altri lo sanno.

Benché sia meno conosciuta la tormalina è molto affascinante poiché può riflettere i colori se tagliata in verticale. Proprio per questa sua capacità, può riflettere le sfumature caratteriali dei soggetti che la scelgono.

Questi ultimi sono dolci e sensibili, dotati di grande energia. Del resto, la tormalina viene spesso utilizzata in diverse pratiche olistiche e di benessere grazie alle sue presunte proprietà curative e rilassanti.

Ad esempio, si dice che la tormalina nera possa aiutare a proteggere dalle energie negative e a migliorare la concentrazione, mentre la tormalina rosa si ritiene possa favorire la guarigione emotiva e l’amore incondizionato.

Chi sceglie il diamante, invece, è una persona saggia, leale e piena di forza. Del resto, il diamante simboleggia onestà, vanità e bellezza.

Lo zaffiro, invece, è scelto da persone carismatiche, affascinanti, eleganti e nobili. Questa pietra preziosa viene considerata come quella che più di altre identifica il cambiamento ma anche la modestia.

Quale tra le pietre di cui sopra hai scelto? Ti ritrovi nella descrizione? Questo test psicologico potrebbe essere divertente da fare anche insieme a qualche amico o al partner per verificare se ha ragione oppure no.