Cadute nel torrente per salvare il cane: ritrovati i corpi di Veronica e Rosy

Niente da fare per Veronica e Rosy, le due amiche che erano cadute nel torrente ieri cercando di salvare il cane. I loro due corpi sono stati recuperati oggi dai soccorritori.

Sono finite le speranze di ritrovare in vita le due amiche disperse da ieri, Veronica Malini e Rosy Corallo. I corpi ormai senza vita sono stati trovati questa mattina dai soccorritori, che avevano dovuto sospendere le ricerche questa notte a causa della poca visibilità. Le amiche erano cadute nel torrente Fellaria cercando inutilmente di salvare il cane caduto nelle acque gelide. La corrente le ha travolte e per loro non c’è stato nulla da fare.

Rosy e Veronica morte per salvare il cane caduto nel torrente

Inseparabili, unite dalla passione per i viaggi e i cani, Rosy e Veronica si trovavano ieri, poco prima delle 12, in Alta Valmalenco, a quota 2.500 metri, in prossimità del torrente Fellaria, quando il cane di Malini è caduto nelle acque mentre si dissetava, non riuscendo più a raggiungere la riva. La donna, non si capisce ancora se volontariamente o meno, ha cercati di salvare la bestiola entrando a sua volta ma è stata trascinata dalla corrente impetuosa. L’amica non ci ha pensato due volte, e si è gettata anche lei cercando di soccorrerla, ma è stata sovrastata a sua volta dalla potenza dell’acqua.

Rosy Corallo, 60 anni, da 24 risiedeva a Pescate, era vedova con un figlio, e aveva perso anche il compagno. Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone, era responsabile pedagogica di una scuola di lingue di leggo e di un asilo bilingue sempre nella stessa città, il Mamimondo. Il suo profilo social la mostra sorridente in compagnia non solo di Rosy, ma anche dei suoi amatissimi cani di razza Breton, con cui andava in gita non solo in montagna ma anche al lago.

Rosy e Veronica, il ricordo di amici e conoscenti

“Rosy Corallo era arrivata a Pescate 24 anni fa, una donna bella, sportiva, escursionista esperta e molto preparata fisicamente, per cui non è stata imprudenza la sua ma un gesto istintivo che chi ama gli animali può capire. Se fosse successo al mio cane probabilmente avrei fatto la stessa cosa perché in quei momenti vince l’istinto. È morta per un gesto d’amore e la ricorderemo con affetto e commozione. Siamo vicini al figlio Fabio” ha dichiarato il sindaco della cittadina Dante De Capitani.

Anche il centro cinofilo Psycho Dog 2.0 ha voluto ricordare l’amica Veronica, che era una frequentatrice abituale: “Il centro si stringe alla famiglia per la perdita dell’adorata Veronica. Veronica in passato é stata una nostra tesserata e frequentatrice del centro cinofilo con Hugo, uno dei suoi amatissimi cani di razza Breton. Super appassionata di cani e montagna… Stesse passioni che purtroppo l’hanno portata a perdere la vita in un tragico incidente. Non ci sono parole da poter esprimere se non un enorme dispiacere. Ciao Veronica”.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questi momenti sui social da parte di chi conosceva le amiche, da più parti definite belle e positive persone, che amavano la vita all’aria aperta e gli animali, dai quali non si staccavano mai.