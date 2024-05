Spaghetti aglio e olio, il segreto nella ricetta di Cannavacciuolo: che bontà. Andiamo a scoprire come prepararla anche a casa con il dettaglio nella preparazione che in pochi potrebbero immaginare.

Tra gli chef attualmente più amati del mondo della televisione c’è sicuramente Antonino Cannavacciuolo, che grazie alla sua grande simpatia e popolarità è riuscito in pochi anni a diventare un punto di riferimento per tanti giovani che si affacciano al mondo della cucina. Partito anni fa dalla sua Vico Equense, che si trova in provincia di Napoli, il celebre chef ha scalato le posizioni anche nel gradimento del pubblico televisivo, oltre che dei suoi clienti

Che apprezzano in modo particolare la sua cucina ed i suoi piatti prelibati. Nel corso degli anni Cannavacciuolo si è fatto conoscere al grande pubblico sia per la partecipazione al programma MasterChef Italia nel ruolo di giudice insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli ma anche ad altri format come Cucine da incubo e l’Accademia della Cucina, sempre da lui condotto nel corso degli anni.

La grande passione per la cucina di Antonino Cannavacciuolo

Programmi che hanno mostrato in primo luogo come chef Cannavacciuolo sia sempre propenso ad aiutare i giovani che mostrano talento tra i fornelli ma anche passione per un lavoro che richiede non solo conoscenze di base ma anche delle propensioni al sacrificio. Infatti, come ha raccontato lo chef in recenti interviste, la sua carriera è partita dal basso, con tantissima voglia di emergere pur non avendo una famiglia facoltosa alle spalle che potesse spianargli la strada (qui abbiamo parlato di un altro personaggio di primo piano della tv italiana).

Grazie alla caparbietà ed all’amore per il suo lavoro, oggi è tra gli stellati più importanti nel nostro paese, con locali sparsi per l’Italia che testimoniano la sua grandezza. Alla base delle ricette di chef Cannavacciuolo ci sono spesso degli ingredienti semplici ma di estrema qualità, che grazie alla sua abilità si traducono in piatti succulenti che lasciano senza parole i clienti ed i suoi fan.

Che ovviamente lo seguono in tutte le occasioni pur di arrivare alla replica delle sue opere d’arte. Uno di questi piatti è sicuramente quello degli spaghetti aglio olio e peperoncino, che rappresentano quella che viene indicata come la cucina povera. Ma anche questo semplice primo nelle mani dello chef diventa una vera e propria opera d’arte grazie ad un segreto che andiamo adesso a svelare.

Spaghetti aglio e olio, il segreto di chef Cannavacciuolo

Come detto, anche un piatto così semplice come gli spaghetti aglio olio e peperoncino di chef Cannavacciuolo possono diventare una poesia a tavola. Basta attenersi ad ingredienti freschi e di qualità, ed in questo caso parliamo non solo della pasta, che va servita non scotta, ma anche di olio aglio e peperoncino.

Il segreto dello chef in questo caso sta nella preparazione della crema all’aglio, che permette di dare al piatto una consistenza particolare ma anche vellutata e dal sapore unico. Si parte proprio da questo dettaglio, con aglio tritato finissimo con aggiunta di olio e parmigiano, per poi mescolare il tutto con l’aggiunta finale del peperoncino sempre tritato finissimo.

Privateci anche voi a casa, e vi accorgerete che questo piatto sbalordirà anche i vostri familiari che una volta assaggiato vi chiederanno sicuramente anche il bis.