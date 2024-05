Metro di Milano, in futuro sarà più lunga: cosa bolle in pentola

La metro di Milano, presente da 60 anni nel capoluogo lombardo, è stata spesso interessata da migliorie e prolungamenti. Nei prossimi anni potrebbe essere ulteriormente allungata: continua a leggere per saperne di più.

La metro è senza dubbio uno dei mezzi più utilizzati per muoversi in città. Lo sanno bene gli abitanti di Milano, che possono muoversi agevolmente da un capo all’altro del capoluogo lombardo servendosi proprio della metropolitana. Questo servizio di trasporto pubblico locale è attivo ormai da 60 anni: la prima linea, conosciuta come M1, è stata infatti inaugurata nel 1964. Cinque anni più tardi è toccato alla M2, vale a dire la linea verde, mentre nel 1990 è stata la volta della M3 (linea gialla). Infine, nell’ultimo decennio sono arrivate anche la M4 (linea blu) e la M5 (linea lilla).

Come accennato, l’utilizzo del metro a Milano appare evidente anche nei numeri: basti pensare che ogni giorno in città, in media, un milione e 151 mila passeggeri salgono sui vagoni delle metro. Una cifra che tende a scendere nei fine settimana: la domenica la media degli utenti che prendono la metro è di 643.000 unità.

Metro di Milano: i possibili miglioramenti futuri

La buona notizia è che sono in cantiere diversi progetti per estendere la metropolitana di Milano e consentire a questo servizio di arrivare anche in zone dell’hinterland finora non servite. Tra le idee più famose c’è sicuramente quella di portare la linea M1 fino ad Abbiategrasso. Molto probabilmente entro il 2025 si partirà con la realizzazione di quest’opera molto importante.

Anche la linea M2 potrebbe essere prolungata ulteriormente. L’obiettivo è portarla fino a Vimercate, anche se in questo caso l’idea è optare per una metropolitana leggera per risparmiare sui costi. E’ stato già chiesto alla Regione Lombardia di stanziare il milione di euro che al momento manca per portare a termine il Piano di fattibilità tecnico-economica. Sempre in merito alla linea M2 è in piedi l’ipotesi di allungarla anche verso sud, aggiungendo un’altra fermata a Rozzano oltre a quella di Assago Forum.

Prolungamenti possibili anche per le linee M3, M4 e M5

Per quanto riguarda invece la linea M3, già da qualche anno si ragiona sull’opportunità di prolungarla fino ai comuni di Cormano e Paderno Dugnano, anche se al momento è tutto fermo. Sempre la linea M3 potrebbe estendersi anche a sud: entro il 2025 dovrebbe arrivare lo studio di fattibilità economica.

Finanziato il prolungamento verso est, la linea M4 potrebbe allargarsi anche a ovest: l’ipotesi che stuzzica maggiormente è quella che porterebbe la metropolitana fino a Trezzano sul Naviglio. Infine, anche la linea M5 potrebbe essere interessata da un prolungamento, arrivando così fino a Cinisello Balsamo.