Garance Authié-Fedez, è nata una nuova coppia? Chi è la modella al suo fianco e mano nella mano con il famoso rapper? Scopriamo tutti i dettagli sul gossip del momento.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è arrivata davvero al capolinea? Che trai due ormai fosse finita c’era più di un sospetto, nonostante anche nelle ultime uscite il famoso rapper aveva fatto intendere che con l’ormai ex moglie restava un profondo affetto. Ma che tra di loro si potesse arrivare ad una riappacificazione sembrava difficile ipotizzarlo. E infatti è arrivata da qualche ora la possibile conferma a tutto ciò.

Ed è stato proprio il rapper a voler dare in un certo modo un indizio a tutti i suoi follower, ben sapendo di essere un personaggio pubblico seguitissimo da tantissimi anni. Ebbene, Fedez durante il Gran Premio di Montecarlo è stato avvistato, mano nella mano, con la modella 20enne Garance Authié in vari momenti della giornata. Sia su uno yatch per seguire il gran premio che mentre passeggiavano appunto mano nella mano.

Fedez-Ferragnez, è davvero finito tutto

Adesso i fan non hanno più dubbi: tra Fedez e la Ferragni non ci sono più gli spiragli per poter pensare ad un riavvicinamento, anche perché a mostrare le immagini della modella è stato lo stesso rapper con delle storie che non hanno lasciato spazio a troppa immaginazione. I due, mano nella mano, hanno mostrato tutta la loro intimità che non lascia intendere semplice amicizia.

Anche perché non è la prima volta in che i due sono apparsi insieme: si parla infatti di marzo scorso con un altro incontro a Courcheval, ma anche a Parigi, a Miami e al Coachella, e nell’ultimo video che gira in queste ore su TikTok si vedono i due seduti ad un tavolo insieme ad altre persone anche se sui canali ufficiali della modella non c’è traccia di Fedez.

Non abbiamo l’ufficialità ma sembra proprio che sia la modella francese ad aver rapito il cuore del rapper, che nell’ultimo periodo è finito al centro delle attenzioni non proprio per questioni positive e che nulla hanno a che vedere con la separazione dalla Ferragni. Che al momento non ha dato importanza a questo video (abbiamo parlato qui della crisi di Fedez).

Chi è Garance Authié, la modella che ha rapito il cuore di Fedez

Non si hanno particolari notizie su Garance Authié. Sappiamo che è una modella francese classe 2004 e che lavora nel campo della moda da qualche anno, con impegni sia nel suo paese che in Spagna. In una recente intervista la dolce fiamma di Fedez ha raccontato di essere appassionata di cinema e che ha sempre avuto il sogno di entrare nel mondo della moda, come poi effettivamente ha fatto.

Idee chiare nonostante la sua giovane età. E a quanto pare anche in amore. Scopriremo solo a breve se il gossip del momento troverà davvero conferme dai diretti interessati.