Skriniar carica l’Inter e dribbla le voci di mercato

In casa Inter l’uomo del momento è sicuramente Milan Skriniar, il difensore slovacco sta trattando il rinnovo con il club ma al momento le parti sono molto lontane ed il Paris Saint Germain rimane alla finestra aspettando l’occasione giusta.

Intervenuto ai microfoni di DAZN Milan Skriniar ha parlato del momento negativo della squadra dribblando però con grande maestria tutte le domande sul mercato e manifestando la volontà di concentrarsi al meglio sul proseguimento di questa stagione.

In questo primo mese uno dei dati più preoccupanti dei nerazzurri è rappresentato dai gol subiti, troppi per una squadra che deve lottare per vincere in Italia ed in Europa.

Skriniar pensa solo all’Inter

Concentrato e sicuro della forza della propria squadra Milan Skriniar non si fa condizionare da un inizio di stagione problematico incitando la squadra ed elogiando il lavoro di Simone Inzaghi, tecnico che ha la piena fiducia sia dello spogliatoio che della dirigenza.

Intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore slovacco ha ammesso i problemi difensivi di questo periodo evidenziando però la forza del gruppo ed incitando la tifoseria a stare vicina alla squadra in queso momento di difficoltà.

Il difensore slovacco sarà alla guida della difesa nerazzurra già da sabato nella delicatissima sfida alla Roma di Jose Mourinho, l’Inter è attesa a dare risposte in un momento delicato contro una squadra che invece sta attraversando un periodo di forma sicuramente positivo e spera di recuperare Paulo Dybala.

Nelle prossime settimane i nerazzurri affronteranno la doppia sfida con il Barcellona, match dove la solidità difensiva sarà fondamentale. Il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni rimane una garanzia ma i tre dovranno ritrovare sicurezza e tranquillità per replicare le straordinarie prestazioni delle ultime stagioni.

L’Inter è pronta allo sprint finale prima della pausa, Marotta proverà a convincere il numero 37 a firmare un rinnovo contrattuale importante nella speranza che Skriniar rifiuti il corteggiamento spietato del Paris Saint Germain.

La stagione di Serie A entra nel vivo, l’Inter dovrà farsi trovare pronta e rispondere sul campo alle critiche di questi primi mesi deludenti.