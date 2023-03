“Situazione orribile per Mick…”, le condizioni di Michael Schumacher: l’indiscrezione

Da quando Michael Schumacher ha avuto il terribile incidente in montagna, anche la vita della moglie è cambiata completamente.

Ecco cosa rivelano le ultime indiscrezioni sul celebre pilota e su tutta la sua famiglia, sconvolta dall’accaduto di ormai quasi 10 anni fa.

L’incidente di Michael Schumacher ormai quasi 10 anni fa

Il celebre pilota di Formula 1, forse il più famoso del mondo, è scomparso dalle scene sportive da quando il 29 di dicembre del 2013 ha patito un terribile incidente.

Lo sportivo si trovava assieme alla famiglia sulla pista da sci di Méribel, quando è caduto e ha battuto la testa su un masso, perdendo coscienza. Da quel momento, nessuno si aspettava che la vita del pilota e di tutta la sua famiglia sarebbe cambiata.

“Situazione orribile per Mick…”

Sono le parole di Eddie Jordan, l’amico di Schumacher che fece debuttare il pilota di Formula 1 nel 1991, in occasione del GP di Spa. Intervistato da The Sun, Jordan ha parlato a lungo di Michael, dell’incidente e anche della moglie dello sportivo, Corinna.

Jordan ha rivelato anche che ormai non se la sente più di andare a trovare l’amico pilota, vista l’orribile situazione che sta soffrendo. Inoltre, la richiesta di non andare più a trovare Mick gli sarebbe stata avanzata dalla famiglia, che chiede privacy.

Le condizioni del pilota e della sua famiglia: l’indiscrezione

Le condizioni del pilota rimangono critiche. Ormai sono 10 anni che molti amici e fan non hanno l’occasione di vedere il celebre campione.

La situazione non migliora neanche per la moglie, la cui vita è cambiata proprio in quel maledetto 29 di dicembre del 2023. A tal proposito, Jordan ha riferito che la moglie Corinna non sarebbe in grado neppure di andare a una festa:

“non riesce neanche a pranzare in un ristorante.”

La moglie del campione passa molto tempo in casa con la sua famiglia, dove parlerebbe davvero di rado del marito. Corinna vuole stare vicina a Michael ma allo stesso tempo ritagliarsi dei momenti in cui disconnettere la mente.

Uscire di casa, partecipare a eventi o in generale stare a contatto con la gente, vuol dire per Corinna pensare continuamente al marito. E questo perché tutte le persone che la riconoscono per strada non fanno altro che parlare del pilota.

Tutti sono curiosi di chiederle come stia Michael Schumacher e se riuscirà mai a riprendersi. Corinna ha parlato di recente del marito su Netflix, in una docu serie dedicata proprio a Schumacher. In quell’occasione, Corinna non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha rivelato che il campione non manchi solo a lei, ma a tutta la famiglia.

La moglie ha raccontato di come sia importante per i suoi affetti andare avanti e apprezzare ogni attimo della loro vita, anche se Michael non ne fa parte in maniera attiva come prima.

“Michael ci proteggeva molto e adesso siamo noi che vogliamo proteggere lui”.

Il riferimento di Corinna è anche alla privacy e alla necessità di evitare la fuga di informazioni, spesso inventate o esagerate dai giornali.