Iniziano oggi i Mondiali nel circuito del Bahrain, si corre sul tracciato del Sakhir che già ha ospitato i teste la scorsa settimana.

La gara inizierà domenica 5 marzo e sarà possibile vederla su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche sulla piattaforma Now in streaming.

Via ai Mondiali in Bahrain

Il circuito automobilistico del Bahrain, nella località dello Sakhir, ospita il primo Gran Premio del Mondiale della Formula 1 dal 2004 e anche quest’anno promette di tenere incollati gli appassionati già da oggi.

Le prime prove libere infatti ci saranno alle 12.30, in pista ci saranno anche la Formula 2 e la Formula 3.

Si tratta del primo weekend dell’attesissimo Mondiale. La stagione del 2023 si apre con il primo appuntamento di domani alle ore 16 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Per chi non potrà vedere questi primi passaggi della gara dal vivo, verrà trasmessa in streaming su Now.

Commentata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con gli interventi dell’insider Roberto Chinchero, non è la sola corsa che si terrà nelle prossime ore. Infatti in questo primo weekend saranno in pista anche la Formula 2 e la Formula 3, con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi.

Sono ben 23 i Gran Premi in programma per l’anno in corso e tutti saranno visionabili su Sky, casa ufficiale della Formula 1 fino al 2027. Fra questi, la notturna a Las Vegas e il Gran Premio del Qatar.

Ci sono novità anche per le gare Sprint, con 6 appuntamenti ma ora gli occhi sono ovviamente puntati sull’evento del momento, il Gran Premio in Bahrain. Su canali Sky ci sarà ampio spazio all’approfondimento ogni domenica di gara ma vediamo gli appuntamenti più importanti per quanto riguarda la Formula 1.

Si parte oggi con le prove libere con il monitor dei tempi, sia alle 12,30 che alle 16. Terzo appuntamento sempre alle 12,30 di domani per poi arrivare alle qualifiche delle 16 in Live Streaming su Skysport.it.

Arriviamo quindi a domenica 5 marzo con la vera e propria gara alle ore 16.

Panoramica sui Mondiali

Torna l’attesissimo appuntamento dei Mondiali di Formula 1, che entrano nel vivo della competizione con il primo round in calendario, appunto il circuito del Bahrain. Si corre a pochi chilometri da Manama, la Capitale, dove già si sono disputate le collettive.

Il regolamento presenta alcune novità tecniche, piccole ma importanti. Ad esempio sono state fatte delle modifiche al fondo delle vetture per evitare saltellamenti come lo scorso anno. Novità poi sull’avantreno ma anche sugli pneumatici, dove il fornitore unico Pirelli ha modificato la mescola e introdotto una nuova struttura che migliora l’aderenza.

Aldilà delle novità in campo tecnico, da tenere d’occhio anche le favorite, infatti la Red Bull sembra essere ancora la migliore. Incerta invece la posizione della Ferrari, dalle performance incerte che trapelano anche sui volti tesi degli uomini della scuderia, che abbiamo visto durante i test.

Per quanto riguarda la Mercedes, i livelli sono buoni ma ancora lontani da quelli di qualche anno fa.

Attesa per il ritorno di Lance Stroll, che ha avuto in incidente in bicicletta il 20 febbraio rompendosi il polso. Per questo motivo ha saltato i giorni del test però sarà presente in pista, dopo aver eseguito diverse prove al simulatore per capire se c’erano le condizioni per affrontare il Gran Premio. Il ritorno sarà una sfida per il pilota canadese, ma si è detto molto ottimista.

Piccola curiosità, fra le chicche tecnologiche di quest’anno abbiamo la pubblicità digitale utilizzata dalla McLaren su alcune parti della vettura, ovvero speciali pannelli che mostrano più brand a rotazione.

Tutto pronto dunque per il primo round della stagione di Formula 1, in chiaro ma in differita, anche sul canale TV8 del digitale terrestre.