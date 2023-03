Novità in strada dal 27 marzo, non accadeva da 20 anni: cosa cambierà

In strada a partire dal 27 marzo è attiva una novità. Non accadeva da 20 anni e ora i conducenti dovranno necessariamente adattarsi.

Quali sono le novità che entreranno in vigore dal prossimo 27 di marzo del 2023 e in che modo coinvolgeranno gli automobilisti.

Novità in strada dal 27 marzo 2023

Sul web circola una notizia in base alla quale vi sarebbero delle novità in strada a partire dal 27 marzo del 2023. Ora tutti gli automobilisti si chiedono se cambierà il Codice della Strada e quali normative verranno aggiornate.

Non tutti sanno che il Codice della Strada si aggiorna continuamente, per adeguarsi alle varie situazioni e a tutte quelle circostanze che si creano nel corso dell’anno. Cambiano anche le cifre che ogni cittadino deve sborsare quando gli vengono inflitte delle multe.

Tali costi variano di anno in anno in base a vari criteri. Uno di questi è l’inflazione, che porta in generale tutti i prezzi ad aumentare. Un altro è la scelta di irrigidire le pene per la violazione delle norme stradali.

In questo modo le autorità e il Governo sperano che chi viaggia in strada rispetti il Codice della Strada e che così si riduca il numero delle infrazioni. L’obiettivo è sempre quello di garantire maggiore sicurezza a tutti gli italiani.

Adesso, però, la notizia di una particolare variazione al Codice sta facendo molto discutere. Questo perché riguarda un servizio che gli automobilisti non possono fare a meno di richiedere. Aumentano i costi di notifica postale e i cittadini saranno ora obbligati a pagare di più quando devono ricevere delle comunicazioni necessarie.

Ecco tutti i dettagli su questo aumento e a quanto ammonta il nuovo costo.

Aumentano i costi di notifica postale

Gli automobilisti temono che il Codice della Strada cambi e che le multe inflitte per le sue violazioni aumentino senza che lo sappiano.

Proprio per questo, è importante che tutti coloro che sono in possesso di un mezzo di trasporto, ma anche i pedoni, rimangano aggiornati sulle sue variazioni. Oggi, però, non vi parliamo della modifica di una normativa alla quale bisogna adeguarsi, bensì dell’aumento di alcuni costi.

L’aumento è attivo dal 27 di marzo e riguarderà, in particolare, le comunicazioni. Aumentano i costi di notifica postale e soprattutto i prezzi di quelle comunicazioni di Avvenuta Notifica CAN e di Avvenuto Deposito CAD.

A deciderlo sono stati i membri dell’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni, che hanno preso un’iniziativa che non prendevano da ben 20 anni. Aumentano i costi di notifica postale e gli italiani stanno già polemizzando al riguardo.

Attualmente, il costo di tali comunicazioni si aggira intorno ai 2,70 euro. A questi soldi, adesso, dovranno sommarsi 55 centesimi in più. Per fortuna, però, si è deciso già di effettuare uno sconto sulle comunicazioni del valore di 25 centesimi.

Di conseguenza, l’aumento finale sulle notifiche è di 30 centesimi di euro. Naturalmente non si tratta di somme elevate, ma comunque di un’ulteriore spesa per gli italiani, che non possono evitare di affrontare in nessun modo.