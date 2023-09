Si è sposata Maria Mazza, la “dottoressa” di Avanti un altro

La “dottoressa” di Avanti un altro è convolata a nozze. Maria Mazza ha sposato il suo compagno dopo 10 anni di fidanzamento, dal quale ha avuto la figlia Sveva.

La protagonista del preserale di Paolo Bonolis ha detto sì al suo fidanzato di oltre 10 anni, Amedeo Quagliata. Maria Mazza, “dottoressa” di Avanti un altro, si è unita in matrimonio ieri, anche se lo ha comunicato ai fan solo un paio di ore fa condividendo su Instagram una foto in abito da sposa. Tra gli auguri, oltre a quelli dei fan, anche quelli di personaggi noti come Ciro Ferrara, Alessia Macari, Sonia Bruganelli e Maria Grazia Cucinotta.

Maria Mazza si è sposata con Amedeo Quagliata

Maria si è sposata con un abito dalle maniche corte e rouches sulla gonna, i capelli neri sciolti sulle spalle in morbide onde, parzialmente raccolti dietro. In bianco anche lo sposo, con un abito leggero. La cerimonia si è tenuta con rito religioso ieri, 2 settembre, anche se la showgirl ha preferito mantenere il riserbo fino ad alcune ore fa.

Mazza e Quagliata si sono incontrati la prima volta nel 2013, nella palestra frequentata da entrambi, e quando la notizia venne fuori, ci furono alcune polemiche in quanto il ragazzo aveva 10 anni in meno rispetto alla compagna. Ciò non li ha tuttavia minimamente sfiorati, tanto che appena 5 mesi dopo dal loro primo incontro Maria ha scoperto di essere in dolce attesa.

Dal loro amore è nata Sveva, che oggi ha 10 anni e spesso appare nei post Instagram della madre. Amedeo è un ristoratore titolare di numerosi locali a Napoli e provincia e fin da quando ha saputo che la compagna era incinta, non ci ha pensato due volte e ha iniziato subito a convivere con lei, nonostante i pochi mesi di frequentazione.

Maria Mazza, la carriera da Miss Italia a Avanti un altro

Nata nel 1975 a Weehawken, nel New Jersey, da genitori di origine campana, ha vissuto fino all’adolescenza negli Stati Uniti, facendo poi ritorno in Italia. Debutta quindi nel mondo dello spettacolo prendendo parte nel 1996 al concorso di bellezza di Miss Italia, classificandosi terza e ottenendo la fascia di Miss Eleganza.

Dopo una breve carriera da modella, ha iniziato a studiare recitazione. Seguono quindi le prime esperienze in programmi tv e miniserie televisive, finché non approda nel 1998 a Quelli che il calcio, in quanto all’epoca fidanzata con Francesco Totti.

Negli anni seguenti partecipa a film e spettacoli teatrali quali Stregati dalla Luna, Fiesta e Un amore perfetto. Inoltre, per un breve periodo conduce anche nel regno Unito il programma di Channel 4 Too Fashion, dedicato al gossip.

Dopo aver preso parte a Piazza Grande su Rai 2, nel 2006, in sostituzione di Mara Carfagna, eletta deputata di Forza Italia, le viene affidata anche una sua trasmissione su Comedy Central, Parla con la Mazza. Dal 2012 fa parte del cast di Avanti un altro, nel ruolo della Dottoressa, uno dei personaggi del Salottino.

Maria è anche nota per la storia d’amore avuta nella metà degli anni Novanta con Francesco Totti, e prima di sposarsi con Quagliata è convolata a nozze una prima volta con Ludovico Lieto dal 2005 al 2008.