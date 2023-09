Bandiera rossa al Gp di Catalogna: brutta caduta per Bagnaia e Bastianini

Inizia con una serie di gravi cadute il Gran Premio di Catalogna, che viene fermato dalla bandiera rossa: giù Bagnaia, Zarco, Marquez e Bastianini.

Brutto inizio del Gran Premio di Catalogna, che viene fermato dalla bandiera rossa a causa di una serie di gravi cadute. Alla prima curva dopo la partenza è Enea Bastianini che sbagliando la staccata finisce lungo all’interno investendo Zarco, Di Giannantonio e Marquez. Pochi metri dopo cade Bagnaia che era partito in pole position.

E’ per il campione del mondo l’infortunio più grave però. Bagnaia scivola e viene scaraventato in aria, finendo in ricaduta per essere investito da Binder. Anche Bastianini finisce con le gambe sotto la moto di Alex Marquez.

Si attendono ancora notizie ufficiali sulle condizioni di Bagnaia che è stato trasportato in ambulanza dai sanitari, e degli altri piloti.

Nei prossimi minuti verranno prese le decisioni riguardanti la ripresa della gara.