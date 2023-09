Scegli la tua solita postura, svela il tuo vero carattere: dice tutto su di te

Forse non lo sai, ma la postura che assumi dice molto di te, svela persino qual è il tuo carattere. Scopri qual è la tua.

La postura che assumiamo generalmente rivela molto di noi, della nostra personalità e di come consideriamo chi ci sta intorno. E conoscere la relazione tra postura e comunicazione può aiutarci a scoprire molto di noi stessi, ma anche degli altri, soprattutto quando non parlano. In particolare, la solita postura che assumiamo con le gambe svela il nostro vero carattere. Vediamo in che modo.

La tua solita postura dice molto sul tuo vero carattere

La postura che si può assumere con le gambe varia da persona a persona, e prestarvi attenzione è fondamentale perché è un elemento che ci dice tanto sulla persona che abbiamo davanti. In più, conoscere questi dettagli ci permette di conoscere meglio la nostra vera natura e il modo in cui gli altri ci percepiscono.

Facciamo qualche esempio: sedersi con le gambe unite e le ginocchia a contatto trasmette insicurezza. Di solito, se assumi questa posizione sei una persona precisa, razionale e molto organizzata, che non resiste senza avere ogni cosa sotto controllo.

Se invece le gambe sono appoggiate lateralmente, siamo davanti ad una persona dal grande carisma e dal carattere vivace. Generalmente, chi assume questa postura è una persona estremamente determinata, e questa qualità si riflette nella sua carriera lavorativa.

Attenzione alle gambe accavallate, un’abitudine davvero comune ma che non comunica un messaggio positivo. Chi tiene le gambe in questa posizione, infatti, sta comunicando un atteggiamento di autodifesa e chiusura. L’aspetto positivo, tuttavia, è che di solito queste persone sono delle grandi sognatrici.

Una postura tipica degli uomini è quella delle gambe accavallate con una caviglia appoggiata sul ginocchio opposto, segno di disapprovazione e polemica verso chi o cosa si ha intorno. Ancora, chi rivolge le punte dei piedi verso il centro ha una personalità infantile, di solito particolarmente fragile.

Infine, diffidate da chi si siede tenendo le gambe divaricate: questa postura indica un atteggiamento di sfida verso gli altri. Chi la assume desidera generalmente dominare le altre persone, e si sente particolarmente sicuro di sé.

Postura e personalità: introversi ed estroversi

Al di là delle gambe, la postura che si assume con il corpo in generale indica anche se siamo persone più introverse o estroverse. Uno studio, infatti, ha dimostrato la correlazione tra postura e atteggiamento introverso ed estroverso. I ricercatori, innanzitutto, hanno diviso le diverse tipologie di postura in 4 categorie: neutra, cifo-lordotica, flat back e sway back.

Secondo i dati raccolti, circa il 96% di coloro che assumono una postura neutra, non caratterizzata da curvature particolari, è estroverso. Lo stesso dicasi per la postura cifo-lordotica, con una percentuale dell’83%. Coloro che invece si caratterizzano per una personalità introversa assumono più comunemente le posture sway back e flat back, rispettivamente con il bacino proiettato in avanti e il dorso piatto.

Come mai accade questo? A quanto pare, per un meccanismo insito in noi, chi è più sicuro di sé lo trasmette assumendo una posizione dritta, pronta ad agire. Al contrario, i soggetti più timidi tendono a chiudersi anche nella postura. Comunque, i movimenti del nostro corpo che possono far capire tanto di come siamo fatti sono davvero tantissimi, persino il modo in cui chiudiamo il pugno rivela che tipo di personalità abbiamo.

Ancora una volta, ciò che il linguaggio non verbale riesce a comunicare non può fare altro che stupirci.