Turismo, Italia nella top ten mondiale ma è dietro due paesi europei. Andiamo a scoprire la speciale classifica che conferma i tanti passi in avanti compiuti dal nostro paese negli ultimi anni.

Il settore del turismo torna a sorridere e ad inanellare numeri interessanti che per la prima volta nel 2024 si attesteranno ai livelli pre Covid. Una notizia che ha mostrato come questo settore, soprattutto in alcuni mesi dell’anno, possa fare davvero da traino all’economia del paese, che ancora adesso sta soffrendo le crisi che tanti paesi stanno vivendo a causa di inflazione e crisi del mondo del lavoro.

Anche in Italia i risultati degli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti, con tante regioni che continuano a rimanere nelle preferenze dei turisti di tutto il mondo e in parecchi mesi dell’anno. Basta dare uno sguardo ai numeri dell’ultimo anno, con affluenze record in tante città non solo nei periodi festivi come Natale Pasqua e quelli estivi, per rendersi conto del balzo in avanti del nostro settore turistico apprezzato in tutto il mondo.

Il turismo cresce: Italia nella top ten mondiale

Una grande notizia per un settore che soprattutto nel periodo della pandemia ha sofferto parecchio con una crisi che ha messo in ginocchio tantissime realtà del nostro territorio. I numeri di questo 2024 stanno confermando tutto quello che di buono è stato fatto in precedenza, con l’approdo anche nella top ten del nostro paese nella classifica del turismo mondiale.

Infatti secondo la graduatoria stilata dal Travel & Tourism Development Index 2024 pubblicata dal Forum economico mondiale (Wef), che ha preso come sempre in considerazioni alcuni parametri di tutti i paesi del mondo, l’Italia è finalmente entrata nei primi dieci posti della classifica mondiale del turismo (qui abbiamo parlato di un aspetto importante che riguarda il mondo del turismo).

Un risultato importante che appare come la normale conseguenza di quanto fatto negli mesi scorsi, con i dati forniti dalle varie associazioni che avevano già fatto intuire che qualcosa di positivo si stava registrando soprattutto per quel che riguarda i dati sulle affluenze nelle principali città d’arte del nostro paese.

Italia nella top ten, chi ci precede in classifica

Parliamo ovviamente di Roma Napoli Firenze e Venezia in primo piano, che in quanto a bellezze per opere d’arte forse non hanno eguali nel mondo, ma anche di altre località attrattive per bellezze naturali e marittime, che attirano le attenzioni del turismo balneare da tutto il mondo. Ma adesso andiamo a scoprire questa top ten nel dettaglio.

Scoprendo che al primo posto ci sono gli Stati Uniti che precedono Spagna e Giappone con un podio inedito. A seguire Francia Australia Germania Gran Bretagna e Cina, l’Italia si posiziona al nono posto guadagnando ben tre posizioni rispetto all’ultimo rapporto e vicinissima a Gran Bretagna e Cina. Chiude la top ten la Svizzera.