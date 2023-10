Sedicenne muore investita da un’auto a Torino

L’incidente è avvenuto questa mattina, alle 6.50, in corso Casale a Torino. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

Il conducente della vettura che ha travolto la ragazza si è fermato a prestare soccorso. Non è chiaro se la vittima abbia attraversato o meno sulle strisce pedonali.

Incidente mortale a Torino: 16enne travolta e uccisa da un’auto

Una ragazza di 16 anni, di origini ucraine, è morta questa mattina a Torino dopo essere stata investita da un’auto, in corso Casale. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.50. Il conducente della vettura che ha travolto la ragazza, una Volkswagen Bora, si è fermato immediatamente a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato terribile.

Sul posto la polizia municipale che indaga sulla dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se la vittima sia travolta mentre attraversava le strisce pedonali o in un altro tratto di strada. Toccherà agli agenti ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Notizia in aggiornamento.