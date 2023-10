“Sua figlia ha fatto un incidente”, anziana truffata per 500mila euro: 40enne in manette

Il 40enne si sarebbe finto un maresciallo dei carabinieri, raccontando alla vittima che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale e che, per sostenere le spese legali, era necessario che consegnasse denaro e gioielli a un avvocato, suo complice.

In manette è finito un 40enne di Napoli, che è stato riconosciuto anche grazie ad alcuni tatuaggi. L’uomo ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Truffa un’anziana e si fa consegnare 500mila euro

Il modus operandi è ormai collaudato. Questa volta, la vittima della truffa è un’anziana di 75 anni di Cremona, che è stata raggirata da un uomo di 40 anni, originario di Napoli. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il truffatore avrebbe contattato la vittima fingendosi il maresciallo Volpe. All’anziana avrebbe riferito che la figlia aveva avuto un incidente e che, per sostenere le spese legali, la donna avrebbe dovuto consegnare gioielli e denaro a un avvocato che di lì a breve sarebbe arrivato a casa sua.

Grazie alla denuncia dell’anziana, il 40enne è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione aggravato. I fatti risalgono al 18 settembre. Quando la donna ha ricevuto la strana telefonata, ha immediatamente telefonato alla figlia e ha capito di essere stata vittima di un raggiro. A quel punto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Cremona che hanno tratto in arresto il 40enne, già con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. All’arrestato è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Cremona per quattro anni.