Secondo uno studio sarebbe proprio questo il mare più inquinato d’Italia: i dati

Italia, il paradiso terrestre con le acque inquinate

Non c’è dubbio che la nostra Italia si possa considerare come uno dei posti più belli al mondo e parliamo ovviamente con cognizione di causa. Terra di storia, cultura e arte, è elogiata da tutti. Anche all’estero se ne parla come una delle nazioni più affascinanti, come un piccolo tesoro prezioso da scoprire e vivere.

Meta in ogni mese dell’anno di stranieri in avanscoperta, la penisola italiana deve tanto al turismo internazionale che rimpingua le casse pubbliche. D’altronde, le bellezze che l’Italia è in grado di offrire non sono cosa da poco.

Vogliamo parlare per esempio dei monumenti o delle architetture che in tanti possono limitarsi soltanto a guardare o studiare sui libri? Spesso abbiamo questi tesori preziosi a portata… di piede eppure non ne sappiamo abbastanza della nostra Terra.

E una menzione alle zone marine, la vogliamo fare? Ci sono tantissime località balneari che sono degne di nota. Pensiamo per esempio alla Sardegna o alla costiera cilentana, dei veri e propri Paradisi in terra.

Eppure, proprio parlando del mare nostrano, abbiamo oggi una notizia che deluderà sicuramente tanti. Secondo uno studio condotto di recente, proprio in Italia si trova uno dei mari più inquinati.

Il mare più inquinato d’Italia si trova qui

Uno studio condotto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha analizzato le acque marine realizzando una classifica interessante. Con i dati a nostra disposizione, siamo in grado di dirti quali sono le acque migliori e peggiori della nostra bella Italia.

Il periodo preso in considerazione è quello che va dal 2018 al 2021. Partiamo da un primo dato incoraggiante. Secondo le statistiche, quasi il 90% dei mari italiani è considerato qualitativamente pulito e di conseguenza sicuro.

Ci sono però alcune acque che non rendono invece giustizia alla nostra nazione. Sempre secondo le statistiche sopra menzionate e riportate anche sul sito del Ministero della Salute e su quello dell’Agenzia Europea dell’ambiente, il mare più sporco si trova in Sicilia.

L’sola in questione non è però l’unica a sventolare la bandiera nera. Anche Lazio e Calabria non se la cavano egregiamente. Le analisi condotte sulle acque hanno rilevato in questi luoghi la presenza al 50% di alcuni batteri e microrganismi nocivi che superano di gran lunga i limiti consentiti.

Per quanto riguarda la Sicilia, queste le località balneari oggetto di criticità: Aci Castello e Barcellona Pozzo di Gotto. Tutta colpa del cattivo funzionamento del collettore fognario. A causa infatti della pessima manutenzione, tutti gli scarichi inquinanti finiscono in acqua, inquinandola.

Per quanto riguarda invece il Lazio, ti segnaliamo queste località come quelle con il mare più inquinato: San Felice Circeo, Nettuno e Fregene. Anche le acque di alcune fonti e torrenti, da analisi, risultano poco pulite.

Per quanto riguarda invece la Calabria, queste le zone con il mare più inquinato: Briatico, Soverato e Isola di Capo Rizzuto. Possono sventolare invece, con grande orgoglio, bandiera bianca: Marche, Romagna e Veneto.

In particolare sono le acque di San Benedetto del Tronto, Jesolo e Civitanova Marche quelle più pulite d’Italia. Il merito? L’attenzione alla manutenzione e la pulizia dei depuratori soprattutto nel periodo estivo.

Occhio di riguardo anche al riciclo e allo smaltimento di rifiuti che non finiscono mai nelle acque. Si colloca tra le regioni con il mare più pulito d’Italia anche la Puglia: il litorale Salentino, sempre da analisi condotte, risulta pulito e sicuro.

Attenzione anche ad alcuni laghi italiani. Per esempio, sempre nel Lazio, il lago di Scandarello e il lago D’Orta in Piemonte, sono invasi dalla presenza di microplastiche oltre i limiti consentiti. Stesso discorso per il lago di Soprano in Sicilia e il lago Ceresio. Super puliti invece quelli di Cecita e Arvo che si trovano in Calabria.